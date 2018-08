Estudiantes de Ingeniería evaluaron la situación de la universidad pública

La comunidad universitaria continúa la tercera semana de acciones en defensa de la universidad pública. El reclamo se concentra en la exigencia de mayor presupuesto y aumento de salario por encima de la inflación, rechazando las propuestas del gobierno nacional presentadas la semana pasada.Este miércoles,, donde según aseguran los mismos estudiantes, la actividad política es casi nula, se desarrolló lay a la que se sumaron, representantes de Trabajo Social, registróY ahí es donde se encuentran las diferentes posturas. En medio del reclamo salarial de docentes universitarios, entre los estudiantes, hay quienes se suman al paro y otros que no están de acuerdo con la metodología de protesta.porque hubo profesores que eligieron dictar clases y la opinión es la de no quitarles el derecho a dar clases a esos docentes", explicó Gonzalo, estudiante de Bioingeniería y representante del Centro de Estudiantes de la Facultad con sede en Oro Verde.Según estimó, "dividiría mucho (una posible toma del edificio) entre los estudiantes que quieren cursar las materias de los docentes que no están haciendo paro, y entre los mismos profesores".Sin embargo, el vocero de los universitarios remarcó que,que se desarrolló en la mañana de este miércoles.Gonzalo destacó "la adhesión de estudiantes que fueron comprendiendo que el reclamo va más allá del salario docente, sino que es parte de una política de Estado que aleja a las universidades de las prioridades".para que se corra el cronograma de cursado, a fin de adaptar las cátedras a las "circunstancias extremas"."El decano anticipó que se avanzó con las partidas presupuestarias y se giraron los fondos que se debían a las universidades, con lo cual, esto demuestra que las medidas de fuerza que estamos haciendo, están teniendo resultados y están ejerciendo presión sobre las autoridades", valoró."En el marco de la protesta por mayor presupuesto universitario y mejores salarios, hubo clases públicas, volanteadas y radios abiertas, debido a que hasta ahora, el gobierno no ha ofrecido ni siquiera la mitad de lo que pedimos, para no perder frente a la inflación que se estima para este por encima del 30% y la última oferta salarial que tuvimos fue del 5%", explicó Diego Fainstein, docente universitario agremiado en SITRADU."Se respeta el derecho de los profesores que quieren trabajar y mantener las clases, pero ese es un porcentaje ínfimo ya que hay muy pocas clases en curso", indicó, al tiempo que destacó la solidaridad de los alumnos en la medida de fuerza a que se denominó: paro docente-estudiantil."A diferencia del gobierno que plantea que la educación es un privilegio, nosotros", argumentó Fainstein."Hay preocupación por la pérdida de clases y la posibilidad de la pérdida del cuatrimestre, pero los alumnos, de a poco, se van informando y sumando a los reclamos porque entienden que no se trata solo de defender el salario docente sino que es un modo de asegurar la calidad de su propia enseñanza", argumentó el docente.Para las 16 de este miércoles, está prevista otra asamblea interclaustros en la Facultad de Ciencias de la Educación.