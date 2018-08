La universidad pública en alerta: "Los estudiantes pagamos los platos rotos"

"Luchamos por la educación pública gratuita y de calidad"

Emilia Grinóvero, estudiante de la Facultad de Trabajo Social

"Hay docentes que no se adhieren al paro para no perjudicarnos a nosotros"

Belén, estudiante de Ciencias Económicas

"No compartimos el método del paro indefinido, pero sí el reclamo"

Matías Becker pertenece al Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Agronómicas

"Invito a los estudiantes a debatir, a tomar la palabra en las asambleas interclaustros"

Paula Santa María es estudiante de Trabajo Social (UNER)

En el marco del conflicto por la situación que atraviesa la universidad pública ante el reclamo salarial que encabezan los docentes y las denuncias por el recorte presupuestario que encabeza el gobierno nacional,, el programa que se emite por, trató el tema en la edición de este martes, junto a estudiantes, docentes y periodistas., opinó que ". Nosotros también queremos volver a las aulas pero con un presupuesto genuino, que no tengamos riesgos de que en septiembre cierre la universidad.".Expresó que ". Todo eso impide que ingresemos a la universidad pública y egresemos de allí"., indicó que "Hay gente del interior que viaja todos los días y es costoso".. No es bueno avalar la forma en que los manifestantes irrumpieron en el aula, somos todos compañeros y estamos por lo mismo".. "Estamos viviendo una situación particular. Como todos los que estamos acá, defendemos la universidad pública, gratuita y laica, y acompañamos fervientemente el reclamo por un salario digno de los docentes.".Aseveró, en tanto que "la mayoría de nuestros docentes no están agremiados, dicen que los gremios no los representan. Comenzamos el segundo cuatrimestre. No obstante, adhieren al reclamo".. "No comparto la posición de los otros estudiantes. La tarea que nos devuelve este conflicto es sentarnos a discutir; hay espacios para discutir, y algunos para tomar posición, que son las asambleas. Estamos en un momento en que se `puede hacer`, tomar la palabra en las asambleas interclaustros, decir lo que nos parece", manifestó.