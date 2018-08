Tratan extinción de dominio y autorización para allanar domicilios de Cristina

Paraná Marcharon en Paraná por el desafuero de Cristina y la Extinción de dominio

El Senado tratará hoy la autorización pedida por el juez Claudio Bonadio para allanar tres domicilios de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien manifestó que no tiene "ningún inconveniente" en que se permita esa medida pero puso una serie condiciones sobre las cuales no hay acuerdo entre Cambiemos y el peronismo.La Cámara alta sesionará a partir de las 14:00 y, a diferencia de lo ocurrido la semana pasada, esta vez habrá quórum para tratar el pedido de allanamiento, según indicaron fuentes de distintos bloques a NA, pero el resultado de la votación quedó abierto debido a las condiciones que puso la ex mandataria.En la misiva, que fue presentada por el jefe del bloque FpV, Marcelo Fuentes, a sus pares durante la reunión, la referente opositora manifestó que "esta decisión no implica convalidar la irracionalidad de las medidas dispuestas por Bonadio en su cruzada persecutoria sino que tiene por principal objetivo terminar, de una vez por todas, con el show montado alrededor de estos allanamientos sin fundamentos".También pidió que haya "un senador o senadora" elegidos por ella, que "se resguarden los objetos de uso personal" y por último "que Bonadio no rompa nada" y utilice "los instrumentos técnicos con los que cuentan las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia, para escanear paredes, divisiones y/o cielo rasos de durlock".Durante la reunión de Labor Parlamentaria los senadores de Cambiemos, del Bloque Justicialista y del FPV no lograron ponerse de acuerdo respecto de estas condiciones, dado que el oficialismo entiende que algunas de esas cuestiones exceden al Senado y quedan a criterio del juez.Según supo NA de fuentes que participaron de la reunión, Cambiemos no aceptó la condición de que no haya cámaras y tampoco que haya senadores designados por la ex mandataria como veedores del procedimiento ordenado por Bonadio para los domicilios de El Calafate, Río Gallegos y la Ciudad de Buenos Aires.No obstante, sí hubo consenso en pedir al juez que las imágenes de los allanamientos no se difundan, algo que el oficialismo consideró como "un pedido racional" por parte de la líder de Unidad Ciudadana.Frente a estos desacuerdos, el Bloque Justicialista elaborará un borrador del texto que será sometido a votación, en el que contemplarán algunas de las condiciones que puso la ex presidenta, y el oficialismo manifestará luego si está o no de acuerdo, dado que la idea es consensuar lo que se vote.Tampoco hubo acuerdo sobre el tiempo que se le dedicará al tema: la idea compartida por Cambiemos y el Bloque Justicialista era darle un tratamiento rápido, con pocos discursos, pero Fuentes y la senadora Anabel Fernández Sagasti advirtieron que quieren tomar la palabra para cuestionar a Bonadio.Estas diferencias respecto de las condiciones que puso Cristina Kirchner ponen un manto de duda sobre el resultado de la votación.El Senado tiene también previsto tratar el proyecto de ley de extinción de dominio, aunque no hay acuerdo entre el oficialismo y el peronismo sobre la forma que se le dará a esta nueva figura jurídica.La extinción de dominio permitiría al Estado hacerse con bienes obtenidos por medio de actividades ilícitas o utilizados para ellas, pero Cambiemos, el Bloque Justicialista y el Frente para la Victoria tienen tres proyectos diferentes sobre el contenido y los alcances de la iniciativa.El interbloque de Cambiemos se niega a votar el proyecto del justicialismo, que será el primero en tratarse debido a que tiene dictamen de mayoría de la Comisión de Justicia, pero no tiene los votos suficientes para aprobar el suyo.En tanto, el Bloque Justicialista y el Frente para la Victoria unirán fuerzas para avanzar con esa iniciativa y sortear así el rechazo del oficialismo, según confirmaron fuentes de ambas bancadas.La iniciativa del justicialismo sostiene que la extinción de dominio debe ejecutarse en el fuero penal una vez que exista una sentencia de primera instancia, mientras que el dictamen de Cambiemos le otorga al fuero civil la potestad de dictar la medida y de hacerlo antes de que haya condena.El punto principal de discordia, sin embargo, es que la iniciativa de Cambiemos contempla la aplicación retroactiva de la extinción de dominio, mientras que el del justicialismo no.El dictamen del kirchnerismo, en tanto, plantea que la extinción de dominio debe alcanzar también a los delitos económicos, especialmente cuando se trate de corrupción: el ejemplo característico es el de las coimas, con la idea de que la extinción no se aplique sólo al funcionario que la cobre, sino también a la persona que la pague.El tema está trabado desde hace dos años en el Senado, dado que en 2016 la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de extinción de dominio pero la Cámara alta nunca lo trató porque el Bloque Justicialista consideró que tenía varias falencias.Debido a la creciente presión ejercida por el oficialismo para la sanción de esta ley (bajo el lema "recuperar lo robado", en alusión a los presuntos hechos de corrupción de la administración kirchnerista) el justicialismo presentó su propia iniciativa.En caso de que el Senado la aprueba, el tema volverá a la Cámara de Diputados.