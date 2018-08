Michetti habló de la "oportunidad para dejar atrás la impunidad"

La vicepresidente, Gabriela Michetti, calificó de "histórica" la sesión en la que el Senado analizará hoy el pedido de allanamientos a inmuebles de la senadora Cristina Kirchner y consideró que "es una nueva oportunidad para dejar atrás la impunidad de la corrupción en la Argentina".



La presidenta de la Cámara alta se refirió de esta manera al debate de este miércoles para tratar la solicitud del juez federal Claudio Bonadio para inspeccionar los inmuebles de la ex mandataria nacional.



"Estamos en una encrucijada histórica. La sesión es una nueva oportunidad para dejar atrás la impunidad de la corrupción en la Argentina", opinó la referente del PRO al respecto.



En declaraciones periodísticas, Michetti agregó que la discusión en el recinto "debe darse de manera categórica con la autorización de los allanamientos pedidos por el juez Bonadio y con la aprobación del proyecto de Extinción de Dominio".



Este martes, miles de personas se congregaron frente al Congreso Nacional para pedir el desafuero y "cárcel" para la ex presidente Cristina Kirchner, involucrada en la causa por las supuestas coimas en la obra pública.



Acerca del pedido hecho por el juez federal Claudio Bonadio, la actual senadora aseguró que no tiene "ningún inconveniente" en que se permitan los allanamientos a sus domicilios pero puso una serie de condiciones sobre las cuales aún no hay acuerdo entre los diferentes bloques que integran la Cámara.