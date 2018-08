Auxiliares docentes de jardines maternales protestaron frente al municipio

Trabajadoras de Jardines maternales municipales de Paraná encabezaron una protesta frente al palacio municipal, con corte de calles en la intersección de Corrientes y Urquiza, en horas del mediodía de este martes.



"Queremos que los vecinos sepan que este es un reclamo muy digno para mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras de Jardines maternales municipales. Es un ordenamiento que tiene que hacer el municipio de Paraná para reconocer a los auxiliares docentes y a las cocineras", argumentó ante Elonce TV, el secretario general de ATE Paraná, Roberto Alarcón.



De acuerdo a lo que justificó, "apuntamos a la carrera del empleado municipal, no solo de los directores, sino que se les dé una oportunidad por una función y una responsabilidad que hoy no se les reconoce".



"Estamos en estado de asamblea permanente porque no tenemos respuestas por parte de Varisco. Queremos que se valore nuestro trabajo porque tenemos el adicional más bajo de la municipalidad, de 800 pesos. Cobramos 9.000 pesos y pagamos alquileres de 5.000", evidenció Guadalupe, una de las auxiliares docentes.



En la oportunidad, apuntó que "cayó mal la forma en la que se expresó Varisco, porque dijo que ingresó gente capacitada", y según manifestó: "No se necesita de un título para estar en un jardín porque alcanza con ser mamá, ya que los chicos necesitan amor y cariño".



"Ingresaron chicas nuevas a los jardines, algo que nos pareció perfecto, pero lo hicieron bajo un contrato por seis meses y con el mismo sueldo por el que trabajamos desde hace cuatro años", se quejó.



"No tenemos una mesa de diálogo en la que resolver estos temas", advirtió Alarcón. Y le exigió a Varisco, "la reapertura de paritarias porque la inflación ya comió ese aumento del 15% que dio y el 3% para octubre". (Elonce)