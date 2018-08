La Mesa de Enlace se refirió a la eliminación del "Fondo Solidario de la Soja"

Con un documento titulado "Fondo de la soja, debates e hipocresías", la Mesa de Enlace de entidades agropecuarias de Entre Ríos sentó su posición en relación al recorte del gobierno nacional del "Fondo Sojero", que representaría una merma de $ 1.700.000.000 de ingresos para los municipios y provincia."El FOFESO fue el resultado del debate de la Resolución 125, en donde nuestro sector marcaba que las retenciones representaban un impuesto regresivo y anti-federal, ya que al no ser coparticipable, aumentaba la concentración de poder en el Gobierno Nacional. Ante esa demanda, fue Cristina F. de Kirchner quien estableció por decreto, que el 30% de lo recaudado, se distribuya entre las provincias y municipios, con el mismo esquema que la coparticipación federal, con el supuesto destino de obras públicas de carácter social. Desde entonces, el gobierno nacional dispone del 70% y las provincias y municipios del 30%, de una fuente de recursos que nunca debió haber existido, las retenciones se acordaron con el por entonces Pte. Duhalde cuando se 'incendiaba' el país, para asistencia social, solo del 10% y en carácter transitorio", recordaron las entidades que conforman la Mesa de Enlace."En este tiempo, los productores agropecuarios debieron afrontar enormes dificultades en sus establecimientos productivos, sequías, inundaciones y otros factores externos, que llevaron a que en los últimos tres años, aumente el endeudamiento y la imposibilidad de recuperarse de las pérdidas económicas, etc., pero ni un solo centavo de estos monumentales aportes, fueron destinados a la constitución de un fondo anticíclico o a un seguro multiriesgo integral, que hubiese permitido mitigar el impacto del desastre agropecuario", puntualizaron sobre los reclamos históricos de los productores."Hoy observamos gobernadores que no tienen una hectárea de soja, reclamando por derechos adquiridos, cuando por ejemplo de las regalías del petróleo, no coparticipan nada; vemos dirigentes políticos en nuestra provincia en el mismo sentido, y tal vez la más hipócrita de las manifestaciones, sea la del bloque oficialista de concejales de la ciudad de Gualeguaychú, reclamando por el fondo de la soja, cuando este año han prohibido indirectamente la siembra de este cultivo, en su ejido de 33.000 has, al prohibir unos de los productos agroquímicos necesarios para el desarrollo de este cultivo", expresa el comunicado enviado a El Observador.