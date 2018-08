Docentes universitarios comienzan una nueva semana de paro

La Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) continúa la lucha en reclamo por incremento salarial del 25% con cláusula gatillo, mayor presupuesto para las universidades y para la ciencia y la tecnología.



En ese marco, en Paraná el gremio realizará hoy, a las 17:30, una reunión en la Facultad de Trabajo Social, con la presencia de afiliados y docentes de distintas Facultades de la costa del Paraná.



Como parte del plan de lucha, el gremio apoya el panel debate sobre "La reforma Universitaria desde la perspectiva de géneros", que se desarrollará en el Aula Magna de la Facultad de Trabajo Social el martes a las 18.



Antes, a las 13:15, Graciela Mingo, integrante de la comisión directiva de AGDU, brindará una charla en la Facultad de Ciencias Económicas, acerca de las dificultades del sistema científico-tecnológico y los problemas que tiene actualmente la Universidad.





El miércoles 22 de agosto AGDU participará de la Asamblea Interclaustros que se realizará a las 10 en la Facultad de Ingeniería en Oro Verde. Y a las 16 estará presente en la Asamblea de estudiantes, docentes y no docents en la Facultad de Ciencias de la Educación.



En Gualeguaychú, en tanto, el gremio efectuará abrazos al edificio de la Facultad de Bromatología, todos los días a las 12 y a las 17. También se prevé la realización de clases públicas el miércoles 22 a las 11 horas; el jueves 23 a las 14; y el viernes 24 a las 12:30. Habrá además una asamblea interclaustros el jueves a las 18 horas.



"Respuestas urgentes"



Tras la insuficiente y vergonzosa oferta salarial presentada por el Gobierno nacional el lunes 13 de agosto, el Ministerio de Educación anunció que otorgará un aumento unilateral del 5,8% "a cuenta de futuros acuerdos".



"En conjunto con la docencia universitaria de todo el país, ya habíamos expresado nuestro rechazo a esa oferta porque consolida la pérdida del poder adquisitivo docente, no supera el techo del 15% y se ubica por debajo de la inflación que el Gobierno continúa profundizando", señalaron desde la comisión directiva de AGDU.



"Continuamos en la defensa de los trabajadores y el derecho a la universidad pública y gratuita, que se encuentra en riesgo por las políticas aplicadas por la gestión de Mauricio Macri", remarcaron además.



Por último aseguraron: "Esperamos que el Gobierno nos brinde en lo inmediato una propuesta razonable y una respuesta efectiva a todos nuestros reclamos. No sólo a la situación salarial sino también a la crisis presupuestaria de las universidades".



Otras acciones



Para el lunes 27 de agosto AGDU organizó una charla abierta a toda la comunidad, que versará sobre los problemas económicos de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) ante ajuste presupuestario que aplica el gobierno de Mauricio Macri. Serán expositores el rector Andrés Sabella y el titular de la Secretaría Económica Financiera de la Universidad, Juan Manuel Arbello.



El sindicato que nuclea a la docencia universitaria entrerriana también adhirió a las acciones definidas a nivel nacional por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), que AGDU integra como sindicato de base.



En ese marco habrá intervenciones callejeras en defensa de la universidad pública el jueves 23 y una Marcha Universitaria al Palacio Pizzurno (sede del Ministerio de Educación de la Nación) por aumento salarial y mayor presupuesto, el jueves 30.