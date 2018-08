Proyecto de restauración de "Capilla Norte" San Miguel se presentó en Italia

La Fundación San Miguel Arcángel se encargó de la contratación de los profesionales especialistas en patrimonio que elaboraron el proyecto que fue presentado.



La Capilla Norte de la Iglesia San Miguel, ubicada en el casco céntrico de la capital entrerriana, es el monumento religioso más antiguo de la provincia que se conserva en pie. Fue fundada en 1822 en el barrio el Tambor o barrio de los Negros y en 2000 fue declarada Monumento Histórico Nacional.



El equipo conformado por los arquitectos Mariana Melhem, Gabriel Terenzio y Alejandro Yonson participó en el XIV Congreso Internacional de Rehabilitación del Patrimonio en Matera Italia, con una ponencia sobre la Capilla Norte de San Miguel.



La iniciativa realizada en la ciudad italiana de Matera en Junio pasado, trató sobre la conservación del patrimonio artístico, arquitectónico, arqueológico y paisajístico.



En dicho encuentro se presentó el Proyecto de Restauración y Refuncionalización de la Capilla Norte de San Miguel Arcángel de Paraná. El trabajo de investigación, la propuesta y la presentación en el Congreso estuvo a cargo de los arquitectos mencionados, formando parte la investigación de un libro que reunió otras 121 ponencias.



Sus autores expresaron que "participar de estos encuentros, no solo permite descubrir en que lugar estamos con respecto a la temática abordada -especialmente la intervención en el patrimonio-, sino también reconocer otras realidades. En ese sentido, la experiencia no solo nos enriquece a nosotros como profesionales, sino que también posiciona a nuestra ciudad y en particular a la Capilla Norte de San Miguel, en un contexto diferente al nuestro".



Remarcaron también que "estamos dando a conocer nuestro patrimonio y mostrando un trabajo respetuoso, interdisciplinario y de gestión conjunta entre el Estado y la Fundación San Miguel para disfrute de la comunidad. En este sentido, un reconocimiento especial merece el interés y el reconocimiento al aspecto patrimonial por parte del gobierno provincial, impulsando el proyecto de la Capilla".



En la obra están involucrados el Ministerio de Planeamiento de la provincia de Entre Ríos y la Fundación de la Capilla San Miguel Arcángel. El plazo de ejecución de la obra es de 180 días corridos y ya ha comenzado desde mediados de junio de este año. Sobre el Congreso El XIV Congreso Internacional de Rehabilitación del Patrimonio es un importante evento científico, organizado por el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (Cicop), que se realiza cada dos años, con continuidad desde 1992, alternando Europa, América Latina y África. Este congreso tiene como objetivo afrontar en profundidad el desarrollo y la evolución de estudios, investigaciones, tecnologías, métodos de intervención y el código ético de procedimientos relativos a la protección, mantenimiento, gestión, restauración y difusión del Patrimonio Cultural.



El encuentro tuvo el objetivo de intercambiar experiencias y difundir acciones de conservación que se realizan en distintos lugares del mundo. El Congreso estableció un espacio de participación a través de la presentación de ponencias que fueron seleccionadas. La instancia de selección de los trabajos atravesó un largo camino desde la presentación de un resumen hasta la aprobación definitiva que se incluyó en las memorias del Congreso. Cabe destacar que se editó el índice con los resumen en formato libro y la versión PDF con el contenido de todos los trabajos del encuentro, unas 122 Ponencias de América Latina y Europa. Una ciudad italiana como sede del Congreso La ciudad de Matera tiene un área histórica "Sassi di Matera" cuyas características de pueblo enclavado y construido en la roca desde el paleolítico en adelante, le han merecido la declaratoria de patrimonio mundial. "En 1993, la Unesco declaró "Sassi di Matera" como Patrimonio de la Humanidad por lo que garantiza su integridad de ser conservadas como están hoy en día y son un destino muy popular para el visitante".