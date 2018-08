Conadu rechazó aumento salarial otorgado por el gobierno y ratificó paro

"CONADU declara insuficiente el aumento unilateral del gobierno y ratifica el paro del 21 al 24 de agosto", indicó en un comunicado el gremio que agrupa a docentes de todas las universidades.



En declaraciones a NA, el secretario de Prensa del gremio, Federico Montero, consideró que el aumento "es una maniobra del Gobierno que intenta desviar la atención y minar la adhesión al paro".



En un comunicado, el sindicato señaló que el Ministerio de Educación otorgó un aumento unilateral del 5,8% a cuenta de futuros aumentos y consideró que este ajuste "consolida la pérdida del poder adquisitivo docente y no supera el techo del 15%".



Carlos De Feo, secretario General de CONADU, manifestó que "el gobierno tiene que dar una respuesta efectiva, no sólo a la situación salarial sino también a la crisis presupuestaria de la universidad".



"El no inicio de clases, los abrazos a las universidades y las múltiples instancias de lucha son el emergente del profundo malestar de los docentes y la comunidad universitaria", sostuvo el dirigente.



Afirmó que "la extravagante propuesta que hace el ministerio con bombos y platillos, es que los docentes aceptemos cobrar recién en septiembre, un aumento que equipara a la inflación que ya nos viene castigando entre marzo y junio".



Aseguró que "esta decisión unilateral, fue tomada en vistas del contundente plan de lucha de los docentes universitarios, que obligó al gobierno a ceder posiciones para intentar aplacar el descontento que viene gestándose en las casas de altos estudios".



El gremio reclama un significativo aumento salarial con cláusula gatillo y mayor presupuesto universitario y ratificó la marcha para el 30 de agosto al Palacio Pizzurno.

NA