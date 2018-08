Inauguraron ampliación de unidad de terapia intensiva pediátrica del Masvernat

Foto 1/4 Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4

Mientras el reconocido artista plástico Milo Lockett intervino con un mural un sector del hospital Masvernat de Concordia junto los chicos de la escuela de educación integral Nº17 ARID, el gobierno provincial dejó inaugurada la ampliación de la Unidad de Terapia Intensiva pediátrica del nosocomio, con lo que se duplica la cantidad de camas, y entregó una ambulancia.



La esposa del gobernador, Mariel Ávila, estuvo presente y se refirió a la actividad; explicó que se trata de "un proyecto que venimos realizando en hospitales de toda la provincia".



En ese sentido, recordó que "el año pasado fue en el San Roque en Paraná y este año el gobernador tomó la decisión de realizar estas intervenciones artísticas en diferentes hospitales públicos, trayendo el arte a un lugar en común y emblemático como en este caso lo es un hospital donde quienes traen a sus niños puedan compartir este espacio con el arte y un lugar más agradable. En este caso es el artista Milo Lockett el que está trabajando en la provincia de Entre Ríos en este tipo de acciones".



Comentó también que "lo que nos encomienda el gobernador es trabajar con ONG, instituciones intermedias y que todos juntos a través de la cultura, que nos une a todos, pasar un momento agradable y nutrirnos de arte".



"Elegimos a Milo porque tiene una empatía muy particular con los niños, con la inclusión por eso es que viabilizamos la inclusión, la salud pública, la cultura, educación, recreación que esté en contacto y al alcance de todos los niños", acotó.



Dijo además que en esta la ocasión estuvieron también chicos de la escuela privada de educación integral Nº17 ARID de Concordia, "que tenían en su curricula pintores; la anécdota es que ellos iban a conocer un pintor realizando su trabajo en vivo y están generando un intercambio pedagógico muy útil".



Posteriormente, Ávila visitó salas de pediatría donde entregó juguetes a los niños.



Por su parte, el artista Milo Lockett dijo estar "muy contento con la actividad, los chicos han hecho mucha empatía con mi obra, con los dibujos, los libros, también el que yo me acerque, viaje y recorra distintos lugares hace que se produzca un acercamiento con el público".



"No es únicamente la obra, sino también venir a ver a los chicos, que te conozcan físicamente y personalmente, que uno se acerque de manera sencilla, yo trato que el arte siempre llegue a todos los lugares y sea para todos, me parece que es un poco la función del artista transmitir eso en nuestra cultura, tratar de que la gente incorpore las artes visuales, que se dé cuenta de que es un derecho que tenemos todos y hacerlo de manera más simple y sencilla, como este mural que va a estar en el hospital, lo pueden tocar y se trata de desmitificar la obra de arte, sino que el arte tiene que ser para todos nosotros".



El artista explicó que "mi obra tiene mucho color así la forma no es tan importante, el dibujo es algo secundario, más importante me parece que es el color que transmite alegría y en este caso tratar de representar algo de la zona, con el verde tan característico de los campos, los árboles, palmares, y con un mensaje muy sencillo de entender, sin pretensión de la obra".



"Yo soy una persona que trato de que las cosas sean más simples, me parece que el mundo es muy complejo, así que tratando de llevar el arte a todos los rincones de la Argentina, que es mi gran misión", dijo finalmente. Ampliación de la terapia intensiva pediátrica Con un acto efectuado este viernes en el hospital, quedó inaugurada la ampliación de la segunda Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica existente en la provincia que funciona en el hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia. Esto, en términos sanitarios, implica duplicar las posibilidades de atención de problemas de salud complejos en chicos de toda la zona de incumbencia que comprende Chajarí, Federación, Feliciano, Villaguay y San Salvador, entre otras localidades de la Costa del Uruguay.



El director del hospital, Miguel Ragone; indicó que "por decisión del gobernador se comienza a hacer esta nueva terapia con lo que conseguiríamos después ampliar el sector de neonatología", fue un trabajo "en el que todos pusieron un grano de arena por lo que estamos orgullosos de llegar a tener esta terapia".



En la ocasión, se entregó además una ambulancia para el servicio de Emergencias que será conducida por Roxana Lezcano la primera mujer conductora de ambulancias en la provincia. "Estoy orgullosa de estar cumpliendo este rol. Es una gran responsabilidad, pongo lo mejor de mí y con mucha responsabilidad".



Estuvieron presentes, la ministra de Salud, Sonia Velázquez; el secretario de Salud, Mario Imaz; el director del nosocomio, Miguel Ragone, legisladores y funcionarios municipales.