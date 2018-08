Cristina Kirchner: "A mí nunca nadie me pagó nada por firmar ningún decreto"

Sin embargo, como ex presidenta de la Nación tengo la obligación de pronunciarme sobre el empresario Gabriel Romero ?nuevo "arrepentido"- que, según títulos catástrofe de Clarín y La Nación, habría pagado por un decreto presidencial. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 17 de agosto de 2018

"He decidido no hacer comentarios sobre remiseros "arrepentidos" que dicen haberme visto en pijama, ni tampoco opinar sobre ex funcionarios de cuarta línea, también "arrepentidos", que nunca formaron parte de mis dos presidencias, pero que describen excursiones casi turísticas en mi dormitorio. Sin embargo, como ex presidenta de la Nación tengo la obligación de pronunciarme sobre el empresario Gabriel Romero (nuevo "arrepentido") que, según títulos catástrofe de Clarín y La Nación, habría pagado por un decreto presidencial", escribió la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su cuenta de Twitter.En una extensa nota, a la que tituló "Sobre pijamas, dormitorios y decretos en la Argentina macrista arrepentida", la exmandataria explicó cuestiones técnicas sobre el decreto que según ella tiene "particularidades muy especiales".El empresario Gabriel Romero, líder del grupo EMEPA, se convirtió ayer en nuevo arrepentido en la causa de los cuadernos, tras declarar ante la Justicia que pagó sobornos al Gobierno de CFK para que le extendiera por decreto presidencial la concesión del cobro de peajes de la Hidrovía del Río Paraná.En su texto, Fernández de Kirchner tildó de extorsiva la forma en la que llevan adelante el juez Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli la concesión de la figura del arrepentido, calificó al proceso de "escándaloso" y de contar con el "beneplácito de las más altas esferas del Poder Judicial, de los medios hegemónicos de comunicación y de este gobierno que ha provocado que nuestro país se esté cayendo a pedazos en medio de una verdadera catástrofe económica y social".