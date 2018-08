Autoridades del Instituto Nacional del Cáncer disertaron en jornada provincial

Foto 1/2 Foto 2/2

Las instalaciones del Centro de Medicina Nuclear y Molecular (Cemener), en Oro Verde, fueron el escenario de las Jornadas sobre Cáncer para el Sistema de Salud Provincial, que contaron con la participación de referentes del INC y sus contrapartes locales. En el evento, que fue presidido por la ministra de Salud, Sonia Velázquez, se rubricaron sendos convenios a fin de que Entre Ríos cuente con tres de las líneas de trabajo del INC. Estos programas se basan en el desarrollo de acciones tendientes a reducir la incidencia y mortalidad por cáncer, como así también mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos.



En la apertura de la jornada la ministra Velázquez indicó: "Nuestra provincia está muy preocupada y ocupada por este componente, donde lejos de quedarnos inmovilizados seguimos apostando no solamente al abordaje y tratamiento, sino también a la búsqueda activa de aquellas personas que no vienen al sistema". En ese sentido, la funcionaria agradeció a todos los profesionales e instituciones que se hicieron presentes, destacando "la valía técnica y profesional que desarrollan en cada uno de sus servicios y de sus hospitales de cabecera".



En la oportunidad la titular de la cartera sanitaria hizo entrega a la doctora Claudia Enrique del Decreto Nº 2.540, por el cual se la designa directora del Instituto Provincial del Cáncer (IPC). Acto seguido las autoridades procedieron a la firma de los convenios para implementar en el ámbito de Entre Ríos el Programa Nacional de Prevención y Detección Temprana de Cáncer Colorrectal y el Programa Nacional de Cuidados Paliativos; así como el que habilita la instrumentación del test de VPH como tamizaje primario para la prevención del cáncer cervicouterino.



A su turno la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, felicitó la iniciativa y transmitió deseos de éxitos en la gestión a su par Sonia Velázquez "que es una ministra activa, atenta a todas las iniciativas, como también un agradecimiento por la labor del Instituto Nacional del Cáncer y la tarea de nuestros profesionales y trabajadores de salud en la materia".



Impresiones

La directora del INC, Julia Ismael, destacó que este tipo de encuentros reafirman las actividades que viene realizando la Nación con Entre Ríos. En ese sentido explicó que el intercambio entre la provincia y el INC es meramente preventivo: "Nosotros nos encargamos de organizar y ayudar en los procedimientos, basándonos en las evidencias y recomendaciones internacionales como la mamografía, el test de sangre oculta y el tradicional Papanicolau, introduciendo la nueva tecnología del test de VPH", señaló la referente.



En cuanto a la situación que presenta Entre Ríos respecto de otras jurisdicciones, Ismael indicó: "La provincia tiene un alto número de muertes por cáncer de colon y cuello, por eso es importante realizar un tamizaje tal como lo requieren los estándares internacionales".



En torno al impacto que tendrá la adhesión a estos programas, la titular del IPC, Claudia Enrique indicó: "En principio es un marco para comenzar a trabajar de otra forma, por ejemplo con la incorporación del test para el abordaje del cáncer de cuello de útero, que va a permitir que sean detectadas, diagnosticadas y tratadas las mujeres que realmente estén en riesgo". Y agregó: "Para cáncer colorrectal ocurrirá algo similar ya que se va a poder implementar la detección de aquellos pacientes que tienen riesgo verdadero de tener cáncer de colon; mientras que en el caso de cuidados paliativos tiene que ver con la incorporación de medicación que este programa va a otorgar al Ministerio".



Al referirse al alcance territorial que tendrán los programas, Enrique destacó: "Desde la atención primaria entendemos que podrán incorporarse todos los establecimientos; inclusive en cooperación con los municipios a través de los efectores sanitarios municipales".



Desarrollo de la jornada junto a los equipos de salud

Una vez finalizado el acto protocolar por el cual se firmaron los convenios entre el INC y la provincia para la implementación de los programas nacionales, la jornada continuó su desarrollo con presentaciones en torno a la problemática sanitaria; charlas informativas sobre el INC e IPC; así como reuniones operativas y de conocimiento a fin de avanzar en el diálogo y definición de las prioridades.



Las disertaciones corrieron a cargo de la directora del Instituto Provincial del Cáncer, Claudia Enrique; la coordinadora ejecutiva del Programa Nacional de Prevención de Cáncer Cervicouterino, Rosa Laudi; la consultora del Programa Nacional de Control de Cancer Mama, Paula Granda; el coordinador del Programa Nacional de Cuidados Paliativos, Nicolás Dawidowicz; la coordinadora ejecutiva del Programa Nacional de Prevención y Detección Temprana del Cáncer Colorrectal: Paula Monteserín; y la referente del Programa Provincial de Prevención de Cáncer Cervicouterino, Graciela Degani.



Autoridades presentes

Participaron del evento el secretario de Salud, Mario Imaz; el subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud, Guillermo Zanuttini; y el intendente del municipio de Oro Verde, José Luis Dumé; así como instituciones y organismos vinculados al ámbito de la salud.