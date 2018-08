Tras 20 años, Gobierno entrerriano saldó histórica deuda de los bonos federales

El gobernador Gustavo Bordet firmó este jueves un convenio con el ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, por el cual la provincia compensó deudas con el gobierno nacional por más de 5.000 millones de pesos, entre las que las se encontraba la histórica deuda de los bonos federales.



Si bien desde el punto de vista financiero el convenio no significa ingresos a la provincia, reduce en forma sustancial su pasivo en el marco del programa de reordenamiento de las finanzas de la provincia encarado por la administración de Bordet.



Del encuentro que también participó el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; el secretario de Provincias, Alejandro Caldarelli; el ministro de Economía de Entre Ríos, Hugo Ballay; y el secretario de Hacienda, Rodrigo Pena.



Luego de la firma, el ministro de Economía, Hugo Ballay, precisó que con el convenio "básicamente lo que se hizo fue compensar deudas que tenia la provincia de Entre Ríos, deudas históricas, el origen de la deuda es cuando se recuperaron los bonos federales oportunamente con el crédito que tenia a favor que fue la emisión del titulo que la nación entrego cuando se definió y se salio del conflicto del fondo del conurbano bonaerense".



Ballay recordó que las provincias, excepto Buenos Aires que recibió una suma mayor, también fueron compensadas por renunciar a esta acción judicial con un bono que tenia un vencimiento a diez años, con un rendimiento de una taza del 6 por ciento y también la deuda que tenia la provincia con el gobierno nacional, que también era al 6 por ciento y con un plazo mayor".



En este sentido, dijo que con este convenio "el gobierno nacional a través del Ministerio de Interior propuso lograr sentarnos y hacer esta compensación, donde la reducción del pasivo que tiene la provincia se ve muy beneficiado".



El funcionario explicó: "Financieramente no tiene ninguna incidencia, no es que estemos recibiendo dinero ni pagando. Estamos con un bono, con un vencimiento a diez años, haciendo frente o compensando con deudas que tenía la provincia". Subrayó que "no hay un movimiento financiero, no hay una nueva disposición de fondos que permita ningún tipo de destino, sino lo que estamos haciendo responsablemente como lo hace el gobernador Bordet desde el inicio de la gestión, es tratar de clarificar los números y hacer justamente que la provincia cuando la mostramos sea a nivel nacional e internacional, disminuye sustentablemente su relación de deuda respecto a los recursos. Esto es un índice que ya lo venimos bajando en estos dos años y medio de gestión y con esta firma de hoy baja sustancialmente".