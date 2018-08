Tarifas: Entre Ríos busca acuerdos frente a aumentos que afectan a los clubes

A fin de analizar la situación y buscar consensos para afrontar la problemática de los aumentos de tarifas dispuestos por Nación que afectan de forma directa a los clubes entrerrianos, diferentes áreas del gobierno provincial y la Federación Entrerriana de Clubes se reunieron en una mesa de trabajo.



En la reunión se trataron diferentes temáticas relacionadas con la actualidad de los clubes ante el incremento de la tarifa eléctrica y de gas; el ámbito también sirvió para despejar dudas en relación a los programas de asistencia a instituciones deportivas impulsados por el gobierno provincial. Para seguir trabajando una agenda de temas en común, se realizará un próximo encuentro para el cual se convocará a otras áreas del gobierno provincial y a legisladores nacionales.



En ese marco, el secretario de Deportes, José Gómez, expresó: "Estamos abordando los distintos temas referentes al costo de los servicios fundamentalmente para los clubes en el marco del aumento de tarifas permanente que estamos viviendo. Desde el gobierno provincial y por expreso pedido del gobernador Gustavo Bordet estamos interactuando con la Federación de Clubes de Entre Ríos y las distintas áreas del gobierno entrerriano que tienen que ver con la aplicación de los cuadros tarifarios, ya sea para la electricidad y el gas".



Respecto de la importancia de reunir a todos actores involucrados aseveró: "Nos reunimos en una mesa de trabajo para ir analizando punto por punto la situación actual de nuestros clubes, cómo impacta el cuadro tarifario y los beneficios que tenemos vigentes a partir de las inversiones que está llevando adelante el gobierno provincial para ayudar a las instituciones a sobrellevar esta situación".



"Venimos trabajando en estas problemáticas desde el primer día que asumimos y damos cuenta de ello con el incremento en la reducción de la tarifa eléctrica de un 14 por ciento a un 35 por ciento", puntualizó.



El titular de Deportes agregó que "esta es una primera reunión, seguramente vamos a tener que involucrar más actores, sobre todo del orden nacional porque muchas de las variables tienen que ver con decisiones que se implementan desde el ámbito nacional. Por ejemplo los aumentos de las tarifas. Nosotros tenemos que ir viendo en ese marco cómo ayudamos a nuestros clubes que son uno de los sectores sociales más vulnerables".



Por último, Gómez dijo que "desde el área de Deportes potenciamos los programas que apuntan a asistir a los clubes con carácter social o amateur. Hoy el Estado provincial está presente, le tiende una mano a las instituciones para que tengan dónde apoyarse porque hoy con la cuota social solamente no pueden subsistir; si no está la mano del Estado es muy difícil poder darle sustentabilidad a una institución deportiva que tanta contención social nos dan en el día a día".



Por otra parte, el gerente de Enersa, Pablo Bertochi, se mostró satisfecho con la posibilidad de juntar las distintas áreas del Estado provincial con los clubes y explicó que "valoramos este sistema de trabajo que pone en valor la Secretaría de Deportes, de manera integrada y mancomunada entre todos los sectores que abarcan esta realidad que es una crisis en el pago de las facturas de gas y de luz".



"Tenemos que seguir proyectando y llegar a conclusiones futuras; uno es el ahorro a través de distintos artefactos y otros son los mecanismos legales que los clubes quieren hacer valer. Todas estas cuestiones se tendrán que ver y seguir adelante en esta mesa de trabajo", añadió.



Por su parte el presidente de la Federación Entrerriana de Clubes, Hugo Grassi, indicó que en la reunión plasmaron la "inquietud de los clubes que cada vez se nos hace más cuesta arriba por los aumentos de las tarifas que han venido en la energía y en el gas".



"Se nos hace casi imposible llevarlo adelante; lo vemos con preocupación porque existen muchas instituciones que no pueden afrontar estos pagos y que seguramente en los próximos días habrá algunas cuestiones de cortes, y eso es lo que no queremos que suceda", acotó.



La reunión, organizada y coordinada por la Secretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, se realizó en las instalaciones de la Secretaría de Energía. Contó con la presencia del secretario de Deportes, José Gómez; el director de Desarrollo Eléctrico, Martín Campagnoni; la directora de Desarrollo Gasífero, Silvina Guerra; la directora de Impuestos de ATER, Analía Helber; el director de Interior de ATER, Fabián Galeano; el director de Administración de la Secretaría de Energía, Leonel Weisheim; el coordinador de Programas Sociales y Tarifas, Walter Corrado; el gerente de Gestión Territorial de Enersa, Pablo Bertochi; el gerente de Redengas, Mario Luna; y la representante de Tarifa Social de Enersa, Yanina Rodas.



Por la Federación Entrerriana de Clubes y Entidades Deportiva (FEC) y la Asociación de Clubes de Paraná (Acludepa) estuvieron el presidente de la FEC, Hugo Grassi; el secretario César Gonano; el vocal Rubén Zapata; la secretaria de Actas de la FEC y presidente de Acludepa, María Lidia Correa; el vicepresidente primero de Acludepa, Félix Correa; y el protesorero Flavio Arribillaga. Además asistieron Beltrán Cepeda, presidente de la Asociación Cultural y Deportiva de Crespo, y Federico Borrás, presidente del Atlético Echagüe Club.