"La visión estratégica del gobernador está dando sus frutos", afirmó Gabás

Foto 1/2 Foto 2/2

En ese marco, el secretario de Producción, Álvaro Gabás, que encabezó en representación del gobierno provincial el acto en el cual se despidió el embarque, sostuvo que "la visión estratégica del gobernador Gustavo Bordet está dando sus frutos".



El funcionario provincial resaltó en ese contexto "la visión estratégica de nuestro gobernador, Gustavo Bordet, que viene acompañando con gestiones y medidas concretas a cada una de las economías regionales, a nuestros productores y a cada sector".



El titular de Producción sostuvo que "este embarque a China tiene un impacto muy grande y positivo en toda la región citrícola de la provincia que es grande, que nos caracteriza, y que genera muchos puestos de trabajo. Por eso es tan importante el trabajo que viene haciendo la provincia".



"La política que el gobernador viene desarrollando para favorecer el crecimiento de nuestras exportaciones tiene por un lado eje en la internacionalización de nuestra producción a través de sucesivas misiones comerciales e institucionales que tienden puentes con empresarios, gobiernos y organizaciones de todo el mundo. El caso de China es una de las más importantes, estamos hablando de uno de los dos mercados más grandes del mundo, pero también lo venimos haciendo con otros países y ciudades del mundo", explicó Gabás.



"Por otra parte, desde que asumió, el gobernador Bordet ha logrado darle operatividad a los principales puertos de la provincia con la infraestructura necesaria para que ingresen buques de gran calado y, como en el caso de Concepción del Uruguay, con el equipamiento suficiente para mantener la cadena de frío. Todo esto permite no sólo reducir los costos operativos y por lo tanto mejorar sustancialmente la competitividad de los productos entrerrianos, sino también atraer nuevas inversiones productivas, que son las que generan trabajo", remarcó el titular de Producción.



Gabás encabezó el acto donde también estuvieron presentes el intendente Enrique Cresto, el ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere; el titular del CFI, Guillermo Gorskin; y los productores citrícolas de la zona. Además participaron el senador nacional, Alfredo De Ángeli; el senador provincial, Nicolás Mattiauda; el diputado provincial, Joaquín Lamadrid; el presidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Roberto Niez.



"Cuando decimos que Bordet está sentando las bases para el despegue productivo de la provincia nos referimos a cosas como la que hoy vemos materializada, que insume una articulación de políticas muy variadas, desde la infraestructura hasta las meramente productivas, impositivas y las diplomáticas, y que contiene las claves para el crecimiento sostenido de nuestra provincia", continuó Gabás.



Por último, el funcionario resaltó además que "todos estos objetivos que hoy estamos logrando tienen también que ver con una estricta política de mejora de la calidad del gasto público que lleva adelante el gobernador. Es la correcta administración de los recursos públicos lo que nos permite apuntalar esas políticas centrales y hacerlo con transparencia, buscando que el equilibrio fiscal no recaiga en los sectores que más necesitan el acompañamiento del Estado. Eso también es un principio de solidaridad que debemos sostener", señaló.



Momento importante



En tanto que el director Ejecutivo de la Cámara de Exportadores de Citrus del Noreste Argentino (Cecnea), Mariano Caprarulo, explicó que "es un momento muy importante porque desde 2010 no podemos exportar a China que es uno de los mercados más grandes del mundo y para nosotros es fundamental poder volver a estar".



"Los productores de Trebol Pampa se ha animado a probar nuevamente compitiendo con las variedades sudafricanas y australianas y lo están haciendo con profesionalismo, así que no dudo que vamos a seguir adelante", indicó.



Finalmente destacó la importancia de "volver a estar en el comercio mundial porque se muestra la fruta, como en este caso que es cosechada en Federación", y en ese sentido, recordó que "se viene trabajando en forma conjunta desde hace mucho tiempo y los contactos son concretos de larga data" y rescató que "siempre es importante que se muestre la Cámara del Citrus en misiones comerciales", como las que lleva adelante el gobierno provincial.