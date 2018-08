Entre Ríos acordó con Nación para uso de pulseras en casos de violencia

La Provincia de Entre Ríos suscribió un convenio con la Nación para el uso de las pulseras duales en casos de violencia.La ministra de Gobierno, Rosario Romero, valoró la "articulación" entre el Ejecutivo nacional y el provincial. En declaraciones a, precisó que estos elementos se utilizan para todo tipo de violencia, no sólo de género. "En los casos en que los jueces restringen los acercamientos, las formas de controlar son difíciles y con este dispositivo electrónico se torna más eficiente el accionar del Estado"."El Poder Judicial deberá administrar el recurso para aquellos casos en que se amerite y justifique su utilización", enfatizó.Por su parte, la subsecretaria de Acceso a la Justicia de la Nación, María Fernanda Rodríguez, puso de relieve que "la experiencia ha sido sumamente positiva" en los lugares donde ya se ha aplicado. "Ha habido muy pocos incidentes en los cuales el sistema haya tenido que hacer la advertencia para que el presunto imputado no cometa la violación de la medida de restricción".Enseguida también resaltó el "esfuerzo conjunto" entre Nación, Provincia y Poder Judicial.La funcionaria manifestó que "en nuestro país tenemos un alto índice de femicidios que duele, no se puede tolerar. Estamos todos juntos trabajando en ser más eficientes, tratando de que no le pase más esto a las mujeres".Precisó que la Provincia podrá acceder "hasta a 75 pulseras. Los dispositivos son reutilizables".A su turno, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Emilio Castrillón, celebró "la actuación conjunta de los ejecutivos nacional y provincial, poniendo énfasis en uno de los temas principales que es la protección de la seguridad y de la integridad de la vida"."Es bueno encontrar agendas, temas y prioridades comunes", subrayó."Para nosotros esto es una herramienta más para el contralor", dijo respecto a las pulseras.Finalmente, refirió que "el 65% de las causas en nuestros Juzgados de Familia" con por causas de violencia.