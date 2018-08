"No tengo pensado hipotecar mi gobierno para defender a nadie", dijo Macri

El presidente Mauricio Macri les envió hoy cara a cara un mensaje contundente al mundo local de los negocios, reunido en un encuentro organizado por la Asociación Empresaria Argentina (AEA). "Si alguno de ustedes se encuentra con un pedido indebido, acá tienen un Presidente al que acudir y un equipo de Gobierno al que denunciarlo".Macri fue el primer orador de un encuentro que reúne a los empresarios más importantes del país, una combinación que no suele juntarse en público con frecuencia. Entre ellos están Paolo Rocca (Techint), Luis Pagani (Arcor), Alejandro Buhlgheroni (Pan American Energy), Enrique Cristofani (Santander) y Héctor Magnetto.El presidente Mauricio Macri habló este jueves en el encuentro anual de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y dejó un fuerte mensaje relacionado con la causa de las coimas durante el kirchnerismo."Yo no tengo pensado hipotecar mi gobierno ni el futuro de los argentinos para defender a nadie que actúe fuera de la ley. Y quiero ser claro en esto: si alguno de ustedes se encuentra con un pedido indebido, acá tienen un presidente al cual acudir", subrayó.Así, Macri hizo clara referencia al escándalo por la causa de los "cuadernos de la corrupción" durante el kirchnerismo en la que varios empresarios admitieron el pago de coimas a ex funcionarios kirchneristas.El Presidente se plantó frente a los empresarios asumiendo todas y cada una de las dificultades que atraviesa la economía argentina. "Estamos enfrentando una tormenta de frente", dijo y se diferencia de sus palabras de hace algunas semanas, cuando mencionaba una turbulencia. "Mi intención no es negar para nada la agenda de dificultades, especialmente hasta que no lleguemos a un equilibrio fiscal, que nos hace depender del financiamiento externo. Vamos a estar expuestos a vulnerabilidades. Estamos expuestos a vulnerabilidad hoy", sostuvo."Hoy como sociedad empezamos a decir las cosas por su nombre, empezamos a poner los problemas de verdad sobre la mesa, a no negarlo, a no buscar soluciones mágicas, y sobre todo a no gastar sin control los recursos del Estado, que son los recursos de todos los argentinos.", explicó Macri.Macri avanzó en esa línea: "Tenemos el respaldo de las economías más importantes, pero hay cosas que tenemos que hacer nosotros y dejar atrás prácticas arraigadas durante décadas", agregó. "Comparto las preocupaciones y dudas del momento, pero es importante no perder el foco ante pronósticos catastróficos como que no tenemos futuro", sostuvo.En ese marco, llamó a "terminar con los comportamientos mafiosos que ustedes (por los empresarios" tienen que denunciar". "Lo más significativo es que las reglas de juego sean claras y las mismas para todos. Por eso desde el primer momento hicimos de la verdad, La transparencia y la verdad, valores innegociables", agregóEntre otras cosas, el Presidente afirmó además que están construyendo "un Estado que rinde cuentas y que combate la corrupción" y admitió que es "una lucha constante que se hace desde cada usina" de Gobierno."Empezamos a generar condiciones para que la justicia pueda actuar con plena independencia, como la Ley del Arrepentido que hoy permite avanzar en casos de corrupción. Esperamos que el Congreso apruebe la ley de extinción de dominio", valoró.Por último, se refirió al yacimiento de Vaca Muerta y prometió que "en el verano, Argentina va a exportar gas a Chile" y estimó que "en 3 o 4 años se exportará medio millón de barriles de petróleo, 15.000 millones de dolares, y en 7 años, 30.000 millones".