Legisladores de Cambiemos se reunieron con la Ministra Bullrich en Paraná

Senadores y diputados provinciales de Cambiemos se reunieron con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien participó este miércoles en Paraná del XXV Encuentro de Mujeres Jueces.



Por el Bloque de Senadores de Cambiemos participaron: Francisco Morchio (Gualeguay), Miguel Piana (Federación), Raymundo Kisser (Paraná), Omar Schild (Diamante) y Beltrán Lora (Nogoyá), a quienes la funcionaria nacional reiteró sobre la política de lucha contra el narcotráfico que está llevando a cabo el presidente Mauricio Macri.



"Fue un encuentro en el que se hizo un repaso de la política de lucha contra el narcotráfico y, en ese sentido, celebró que Entre Ríos haya aprobado la ley de narcomenudeo, lo que permitió, desde su puesta en vigencia, un incremento del 67 por ciento de efectividad en los operativos", señaló el presidente del Bloque de Senadores de Cambiemos, tras el encuentro con Bullrich.



En el repaso de temas, Morchio detalló que la ministra de Seguridad de la Nación también habló de "la corrupción organizada de la década pasada" y la comparó con las causas de corrupción del Lava Jato, de Brasil o el Mani Pulite, en Italia. "Esto produce una retracción en la economía de un 30 por ciento".



En cuanto a la superpoblación de las cárceles, la funcionaria nacional les indicó a los legisladores que el gobierno nacional tiene como premisa "atacar la causa, que las consecuencias". "Nos dijo que nadie va a quedar libre, si es que están haciendo las cosas mal, porque no haya cárceles", dijo el presidente del Bloque de Senadores.



"Nos informó que se está evaluando el proyecto que presentamos los senadores de Cambiemos, de crear pabellones anexos en las comisarías para los delitos federales en la provincia de Entre Ríos", informó Morchio.



Ante los legisladores de Cambiemos, Bullrich dijo que a pedido del presidente Mauricio Macri "no sólo se está trabajando en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, no sólo a nivel nacional sino también provincial y municipal.