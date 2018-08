Bordet sobre el Festival de Cine: "Es una oportunidad para mostrar la provincia"

El mandatario provincial, Gustavo Bordet, estuvo en la presentación del Primer Festival de Cine de Paraná que se realizó en la Casa de Entre Ríos en Capital Federal. Durante el evento, que se llevó a cabo este miércoles en la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires, el gobernador estuvo acompañado por los realizadores entrerrianos Celina Murga, Nicolás Herzog, Eduardo Crespo y Maximiliano Schonfeld. Allí indicó que el festival de cine en Entre Ríos, cuyo financiamiento se realiza través del Consejo Federal de Inversiones, representa "un anhelo que teníamos desde el comienzo de gestión"."Esto significa que muchos realizadores de nuestra provincia que tienen muy buen nivel, que ha realizado películas internacionalmente reconocidas, que efectúan un trabajo cotidiano, puedan tener el reconocimiento debido. Pero también este festival se hace en cooperación con la"Tener este festival de cine en el Centro de Convenciones y en el centro cultural "La vieja usina" de la ciudad de Paraná, para presentar los productos de la industria audiovisual, no solamente a la Argentina, sino también al mundo, representa una gran oportunidad", resaltó Bordet a

Recordó que después de recibir la propuesta por parte de la secretaria de Turismo y Cultura, "la pusimos rápidamente en marcha por varios motivos, el primero que la industria audiovisual tiene que tener un espacio en la provincia importante en razón de que existen destacados realizadores de films en todo nuestro territorio".El mandatario remarcó que "hoy podemos contar con este festival de cine Entre Ríos, estamos muy contentos porque es una gran oportunidad para realizadores de nuestra provincia y para que Entre Ríos pueda presentar una gran oferta cultural al país y el mundo".Bordet destacó también la posibilidad de realizarlo en el Centro de Convenciones y La Vieja Usina "que tienen todas las comodidades necesarias lo hacer atractivo porque esto también es importante, no tengo dudas que va a ser un éxito y estamos trabajando con mucho compromiso desde el gobierno y personalmente estoy involucrado".Finalmente agradeció a todos quienes están trabajando "para llevar adelante este primer festival de cine, creo que estamos marcando un hito y tenemos que continuarlo, son políticas públicas en cultura que tienen que trascender a los gobiernos, porque esto es algo que nos comprende, nos corresponde y nos pertenece a todos".Durante la presentación, estuvieron junto al gobernador Bordet, la secretaria de Turismo y Cultura, Carolina Gaillard; la diputada nacional, Mayda Cresto; el encargado de Negocios de la Embajada Suiza, Daniel Grunenfelder; representantes de institutos audiovisuales de la Embajada de Francia; el director Instituto Audiovisual de Entre Ríos, Julio Gómez; y el titular de la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires, José Carlos Otrosky.Por su parte, Gaillard indicó que el festival tiene como propósito "mostrar el gran y próspero trabajo que han venido llevando adelante nuestros realizadores hace un par de años".Mencionó que el festival tiene varios objetivos: "Mostrar el gran trabajo que han hecho nuestros realizadores entrerrianos, para nosotros es un orgullo como entrerrianos el trabajo que han realizado y poder mostrar a través de estas realizaciones la belleza y los atractivos que tiene nuestra provincia".Explicó además que el festival tendrá tres secciones, una especialmente dedicada al cine suizo, al francés; otra dedicada a "nuestros realizadores para mostrar todo el trabajo que se ha hecho en estos años y una sección de cine infantil"."También queremos plantar un mojón para que exista una agenda de trabajo para el sector audiovisual en la provincia y promover el debate de la ley de Fomento Audiovisual en Entre Ríos. En el marco del encuentro tendremos distintas mesas de trabajo para debatir problemáticas directas del sector como las nuevas tecnologías y el intercambio de experiencias entre realizadores".Gaillard indicó se ha pensado la iniciativa como una manera de convocar a turistas o a aquellas personas que no conocen la provincia para que vengan a disfrutar de la experiencia: "El festival no es solamente la proyección de películas, sino que también queremos que se conozcan nuestros atractivos naturales, la belleza de la capital y que se pueda disfrutar de la gastronomía suiza y francesa tan relacionada con la historia de nuestra inmigración".Al mismo tiempo "hoy lanzamos, y queda formalmente inaugurado, el llamado a la presentación de proyectos de cortometrajes, 10 de esos proyectos van a ser elegidos y durante los cuatro días del Festival van a contar con la capacitación de los jurados para poder realizar los proyectos, y que queden listos para ser filmados", mencionó.Por otra parte, explicó que el Cinemóvil que está a cargo del Instituto Audiovisual de la provincia "estará recorriendo nuestra provincia con distintas proyecciones; porque si bien el festival se desarrolla en Paraná, queremos que toda la provincia se sienta parte de esta propuesta".Paraná será sede del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer), que se llevará a cabo entre el 17 y el 20 de octubre de 2018, organizado por la Secretaría de Turismo y Cultura del gobierno de Entre Ríos. El Ficer será una fiesta del cine y la cultura y un hito en la agenda cultural de la ciudad capital de Entre Ríos, que la posiciona y distingue turísticamente con las sensaciones y emociones que trae un festival de carácter internacional.Contará con la colaboración de las Embajadas de Francia y de Suiza, de distribuidores internacionales, de directoras/es y productoras/es de cine, y demás profesionales de la industria audiovisual. También reunirá a los cineclubes de Entre Ríos junto a los cineclubes nacionales que han sido protagonistas de la historia de nuestro país.ProyeccionesLa ciudadanía podrá descubrir a partir del Ficer las historias, creatividad y talentos que ofrecen tanto les realizadores de cine de Entre Ríos, como así también de las producciones internacionales. Se proyectarán películas y cortos entrerrianos; largometrajes infantiles, nacionales e internacionales; y films internacionales (suizos y franceses). En simultáneo, se realizarán cuatro funciones diarias de audiovisuales entrerrianos en distintas localidades entrerrianas a través del Cinemóvil.Concurso y mesas de trabajo y debatesAsimismo, el Ficer propone también visibilizar y dar apoyo a nuevos trabajos a través del lanzamiento de un Concurso de proyectos para cortometrajes de realizadores de Entre Ríos. Se elegirán 10 que recibirán una capacitación profesional para desarrollar sus proyectos inéditos. Los realizadores entrerrianos seleccionados contarán con la guía profesional de tres jurados/capacitadores de la industria audiovisual.Además, está previsto un día dedicado a mesas redondas y debates sobre cine nacional, nuevas tecnologías, distribución de contenidos, formatos de producción y la Ley de Fomento al Cine Entrerriano con la presencia de les realizadores audiovisuales de todo el NEA. Estas actividades están dirigidas a les realizadores, estudiantes, productoras/es y creadoras/es de Entre Ríos del ámbito del cine, y serán con acceso libre.Los encuentros tendrán lugar en el espacio cultural que componen el Centro Provincial de Convenciones, La Vieja Usina y el Instituto Audiovisual de Entre Ríos. El Espacio Ficer ofrecerá también gastronomía intercultural con propuestas para celebrar la producción entrerriana, suiza y francesa.Como anexo a las actividades propias del Festival se programa una agenda con propuestas turísticas y los hoteles de la ciudad prevén una promoción especial para quienes concurran al evento. Para el cierre, está prevista una noche de gala y entrega de premios.