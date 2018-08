El gobierno quiere firmar acuerdo con empresas y gremios para "cuidar el empleo"

El Gobierno comenzó a cursar invitaciones a los principales referentes del ámbito empresario y sindical con el objetivo de sellar un "Acuerdo Marco Nacional para el cuidado del empleo, la productividad y el salario", tendiente a paliar los efectos de la recesión que atraviesa el país.



La reunión en la que se sentarán las tres partes para tratar de acordar la iniciativa aún no tiene fecha, aunque sí está confirmado que la encabezará el presidente Mauricio Macri, secundado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, según informó Ambitoweb.com.



"La iniciativa tiene como propósito comprometerse a realizar un esfuerzo conjunto para mantener y elevar el nivel actual de empleo registrado", sostiene el texto de la convocatoria.



El documento señala además que se invitará a los tres miembros del triunvirato de la CGT, Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, mientras que no especifica los nombres de los empresarios, aunque se da por descontado que serán los titulares de las principales cámaras que los agrupan.



El llamado tanto a la dirigencia sindical y empresaria se basa en que el Gobierno "ha estimado conveniente avanzar en el establecimiento de compromisos recíprocos, destinados a proteger el empleo y favorecer la creación de nuevos puestos de trabajo", según el texto.



En otro de los considerandos se apeló a la necesidad del "aumento de la productividad" pero también afirma "que tanto el empleo como la productividad no pueden concebirse como elementos desconectados de la evolución que registren los salarios que perciben los trabajadores, cuyo carácter alimentario y dignificante resulta innegable".



Uno de los artículos planteó el compromiso de las partes a "establecer iniciativas que apunten a lograr una tendencia descendente de la inflación..., fenómeno que afecta el normal funcionamiento de la economía y el poder adquisitivo de los salarios".



Asimismo recordó que el trabajo conjunto se enmarca en el objetivo alcanzar el equilibrio fiscal proyectado, cumpliendo con las metas previstas de reducción del 2,7% para el año 2018 y de1, 3% para el 2019.



De la reunión con los gremialistas y empresarios participarán también los ministros de Trabajo, Jorge Triaca, y de Producción, Dante Sica.