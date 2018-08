Bordet recibió al Jefe del Ejército Argentino durante su visita a Paraná

El jefe del Estado Mayor del Ejército Argentino, Claudio Pasqualini, está recorriendo las unidades del interior del país y, en ese marco, estuvo en Paraná visitando la Brigada Blindada II, y también pasó a saludar al gobernador Bordet.



Respecto al encuentro dijo que "fue una charla muy agradable" donde dialogaron sobre el trabajo conjunto que se realiza con la fuerza, "sobre todo en momentos de emergencia, pero también en apoyo a comunidad, colaboración para el cuidado de efectos de la emergencia o escuelas de oficios. Hay muchas cosas en las que habitualmente colaboramos, además de nuestra misión principal que es la preparación para la guerra".



Consultado sobre el nuevo rol que se le ha asignado a las fuerzas de seguridad por parte del gobierno nacional, Pasqualini expresó: "Lo que estamos haciendo es nuestra misión habitual de defensa, no es ni más ni menos lo que seguiremos haciendo. La modificación del decreto lo que hizo es simplemente volver al espíritu original de la Ley de Defensa, con lo cual las tareas que vamos a desarrollar van a ser de presencia de las fuerzas armadas en esa zona y apoyo a la comunidad".



Mencionó luego que, dentro del plan de reconversión de las fuerzas armadas, "se están realizando estudios que aún no culminaron por lo que no podemos adelantar qué cambios puede haber o no a futuro. Calculamos que estará listo para fin de año".