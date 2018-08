Confirman que continuará con la Autovía 18: Piden tomar trabajadores de Viale

Luego de idas y vueltas y varios planteos por parte del gremio ante las autoridades de Vialidad Nacional y ante la propia empresa, la construcción de la Autovía continuará de aquí en más. Así lo indicó a NuevaZona Pedro Díaz, delegado de UOCRA en la empresa Cartellone SA."Después de varias reuniones y gestiones, de aquí a diciembre nos confirmaron que la obra continuará. Pero queremos dejar claro que desde enero, una vez resuelta definitivamente la modificación de obra en cuanto a la parte técnica, no estaremos dispuestos a que se despida personal", explicó Díaz.Además, sostuvo el dirigente gremial, la UOCRA sigue pidiendo a la empresa que analice la posibilidad de tomar más personal oriundo de Viale que ha quedado desocupado. "De reactivarse la obra, nosotros como prioridad queremos que se tome gente de Viale. Aquí hay gente capacitada en laboratorio, maquinistas, choferes de camión, choferes de bateas, gente para hacer alcantarillas, entre otros rubros. Y no queremos que se traiga gente de afuera, sino que pedimos que sean trabajadores de Viale", sostuvo Díaz."Es gente que nosotros conocemos y que desde que quedó sin trabajo tiene serias dificultades para afrontar su día a día. Por eso no queremos que Cartellone traiga obreros de otros lugares, sino que se tome a trabajadores de la ciudad", aclaró.Según supo, de 146 obreros que tenía la empresa para realizar la Autovía de Ruta 18, quedan actualmente unos 60.