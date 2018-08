Cambiemos pide informes por casos de cáncer en San Salvador

El bloque de Diputados de Cambiemos, que preside Maria Alejandra Viola, preguntó al Ejecutivo si "existen datos actualizados respecto de la situación sanitaria en la ciudad de San Salvador y zona de influencia, específicamente en casos de cáncer y sus causas" y si "el Ministerio de Salud de la Provincia ha realizado un informe sobre la incidencia del cáncer y sus causas en esa localidad".



El bloque formuló estas preguntas al Ejecutivo luego de que una diputada oficialista denunciara en medios periodísticos que "el 50 por ciento de la población de San Salvador, padece cáncer", enfermedad que vinculó al uso del glifosato.



Los legisladores preguntan además y a través de un pedido de informes "si el Ministerio de Salud de Entre Ríos posee estadísticas sobre derivaciones médicas por casos de cáncer hacia hospitales de Concordia y Paraná o hacia otra provincia" y si algunas de estas derivaciones fueron realizadas al Hospital de Pediatría "Prof. Dr. Juan P.Garrahan" de la ciudad de Buenos Aires, indicando cuales y cuántas refieren a tumores cancerígenos".



Desde el bloque se preguntó también "si se han realizado acciones tendientes a prevenir y mitigar los efectos del cáncer en San Salvador" y si el Ministerio de Salud de la provincia "posee información estadística respecto de pacientes afectados por cáncer en Entre Ríos, y en particular en esa localidad".



Entre otros puntos, los diputados quisieron saber si la Secretaria de Ambiente de la provincia ha tomado intervención y si ha desarrollado acciones tendientes a determinar las condiciones ambientales de San Salvador y zona de influencia y los efectos que esas condiciones pueden tener en la salud de los habitantes de la región.



En los fundamentos del pedido de informe, los diputados advierten que se ha tomado conocimiento a través de medios periodísticos digitales, escritos y televisivos, de la presunta existencia de elevados registros de enfermos de cáncer en la localidad de San Salvador.



Tales afirmaciones fueron vertidas por la ex directora del Hospital San Miguel de San Salvador como por parte de la legisladora oficialista. Cabe recordar que la diputada Ayelén Acosta presentó un pedido de informe, expediente Nro. 22304, referido a la utilización de glifosato en nuestra provincia, y a la fecha no ha tenido respuesta.