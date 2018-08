Otro empresario declarará como arrepentido en la causa de los cuadernos

Juan José Chediack, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, se presentó ante el fiscal Carlos Stornelli y pidió declarar como arrepentido en la causa conocida por los cuadernos, en la que se investigan presuntos hechos de corrupción en la obra pública.



El empresario, que se sumaría en las próximas horas a la lista de imputado-colaborador, había sido mencionado por Carlos Wagner como parte del "club de la obra pública".



Es por eso que Chediack, acompañado por su abogado Pablo Lanusse, se presentó ante el fiscal interviniente en Comodoro Py y dio detalles de su vínculo con los funcionarios del kirchnerismo.



Según publica el diario Clarín, a mediados de 2016, Chediack había admitido que Cristina Kirchner conocía la corrupción con la que se manejaban los fondos del área de Obras Públicas: "Cristina, De Vido y José López sabían perfectamente que había empresas que cobraban antes que otras".



Entrevistado por Luis Majul en ese entonces, Chediack había contado incluso que la Cámara se reunió con la ex Presidenta para plantearle que la empresa Austral Construcciones, de Báez, "no hacía las obras y cobraba por adelantado".



Sus dichos tuvieron repercusión inmediata, a tal punto que fue citado a declarar por el fiscal Federico Delgado, en la causa que investiga los bolsos de José López.



En la lista de empresarios arrepentidos también figuran Angelo Calcaterra, ex dueño de IECSA y primo de Mauricio Macri; Javier Sánchez Caballero, ex Ceo de IECSA; Juan de Goycochea, titular de Isolux; Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara de la Construcción; Jorge Neyra, gerente general de Electroingeniería; Armando Loson, presidente de Albanesi Constructora; Aldo Roggio, empresario de la construcción; Héctor Zabaleta, el ex ejecutivo del Grupo Techint, y Claudio Glazman, el director de la Sociedad Latinoamérica de Inversiones. También declarará como arrepentido el chofer Oscar Centeno, autor de los cuadernos, y Claudio Uberti, ex funcionario de Cristina Kirchner y hombre de confianza de Julio de Vido.