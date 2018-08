Allanaron departamentos del edificio de Cristina: Denuncian "amedrentamiento"

Política Cristina Kirchner pidió la nulidad de la causa y negó los cargos en su contra

El operativo fue ordenado por el juez Claudio Bonadio y se produjo tras la presentación de la senadora en los Tribunales de Comodoro Py por la causa de los cuadernos de las coimas y mientras sigue pendiente en el Senado la autorización para que el magistrado allane las propiedades de la ex mandataria.A las 18:50 una docena de efectivos de la Federal ingresaron con perros en el edificio de la calle Juncal para allanar departamentos del primer y cuarto piso pero no el de la ex mandataria, que está protegida por sus fueros.Fuentes policiales señalaron a NA que se investiga una sociedad en la que podría tener vinculación la familia Kirchner: el operativo fue ordenado por el juez Bonadio (quien tiene la causa central por los cuadernos) y esos departamentos figurarían a nombre del hermano del empresario detenido Fabián de Souza, socio de Cristóbal López, quien los habría adquirido en 2011.Según trascendió, el objetivo de los efectivos policiales era el de buscar dinero escondido y los movileros y periodistas que cubrían el hecho alertaron que se escucharon ruidos de "mazasos" contra una de las paredes de los departamentos allanados.La ex presidenta no se encontraba, ya que tras presentar su descargo por escrito en el Juzgado de Bonadio, se trasladó al Instituto Patria, en el barrio de Congreso, donde permaneció hasta las 21:40, cuando abandonó el lugar.El abogado de la ex mandataria, Gregorio Dalbón, llegó al lugar tras enterarse de los operativos a través de los medios y, entendiendo en un principio que el allanamiento estaba dirigido al domicilio de su clienta, adelantó que iba a realizar una denuncia en la comisaría porque se trataba de un acto "ilegal" siendo ella senadora nacional."Se acaba de armar un gran circo, porque están allanando el primer y cuarto piso, que no pertenecen a Cristina", precisó poco después el letrado ante la prensa y luego de contactarse con el jefe del operativo.Sin embargo, Dalbón consideró que el operativo era "violencia pura" y que la Justicia quiere "amedrentar" a la ex mandataria nacional y "a los senadores nacionales que tienen aprobar la autorización para los allanamientos".Precisamente, el Senado tiene previsto sesionar el próximo miércoles para tratar la autorización que pidió el juez federal Bonadio para allanar los domicilios de la ex presidenta Kirchner en el marco de la causa por los cuadernos con detalles sobre el pago de coimas por la obra pública a su gobierno.Además, el documento enviado por el juez contenía información de la causa sobre el supuesto pago de coimas en la obra pública que los legisladores consideraron que no era "prudente" dar a conocer públicamente cuando el expediente aún tiene secreto de sumario.El martes último, la Comisión de Asuntos Constitucionales había firmado un dictamen para autorizar los allanamientos solicitados por Bonadio, pero limitándose a los domicilios que Cristina Kirchner tiene en Río Gallegos, El Calafate y la Ciudad de Buenos Aires y no su oficina en el Palacio Legislativo.