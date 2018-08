Reforma electoral: Lara pidió a la oposición que "deje de ver fantasmas"

La semana pasada tomó estado parlamentario el proyecto de ley de reforma electoral. El mismo fue girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos y tiene pedido de tratamiento preferencial con o sin despacho de comisión para la próxima sesión.



El diputado provincial Diego Lara se refirió, en diálogo con Quién Dice Que, sobre el proyecto de reforma electoral que habilita al Ejecutivo Provincial a fijar la fecha de las elecciones.



"Este es un proyecto más reducido que plantea algunos puntos para la reforma de la actual ley electoral. Me parece sumamente importante de esta iniciativa, la potestad de devolver al Ejecutivo la decisión de fijar la fecha a lecciones", aseguró.



En el mismo sentido aseveró: "Entiendo que el gobernador Bordet que se ha caracterizado por propiciar el diálogo, por el esfuerzo de lograr consensos; nos ha instado a los legisladores que discutamos, no solo dentro del justicialismo en sí, sino también con las fuerzas de la oposición, para que salga una ley que vaya de la mano con el consenso".



Respecto de las críticas de la oposición, dijo: "no se deben ver fantasmas, ni otro tipo de acuerdos; esto no es más que diálogo y búsqueda de consenso".



A su vez, el legislador hizo un análisis de la situación política del país y la provincia: "Hoy no estamos en condiciones de saber qué puede llegar a pasar en esta Argentina, hay acontecimientos que no dejan de sorprendernos. Estamos en un momento de tensión en lo económico, todos los días se le va de las manos al gobierno nacional, que está ausente en la política de viviendas, en el tipo de cambio, en el control de las importaciones, en una falta de acompañamiento a las economías reales".



A su vez destacó que el gobierno provincial "tiene un trato muy respetuoso con el gobierno nacional, pero a su vez defiende el federalismo, nuestros recursos, el bienestar de los entrerrianos".



"Si el gobernador decide ponerse a consideración de los entrerrianos en una elección independiente a la nacional, yo lo acompañaría", definió el legislador. Elonce.com.