Trabajadores de AFIP van al paro: realizan medidas de fuerza toda la semana

El secretario General de AFIP Paraná, Enrique Carot, detalló aque en el organismo el personal se encuentra en estado de asamblea hasta el miércoles, de 12 a 14 horas, sin atención al público. El jueves "desembocamos en un paro nacional, debido a que el administrador nacional pretende disminuirnos un 10 % del sueldo, en los próximos tres meses y a partir del cuarto mes, un 20 % de nuestros salarios", afirmó.. Somos un organismo que recaudamos casi 3,5 billones de pesos por año. Somos un organismo muy técnico, con gente muy capacitada, y realmente no entendemos a dónde apunta esta baja del salario. Es el único organismo del Estado al que le quieren bajar el sueldo. Lamentablemente a este conflicto no lo generamos los trabajadores, sino el administrador nacional, que no tiene la autoridad moral ni técnica para estar frente a la AFIP.Además,", opinó Carot.Asimismo, entendió que ". No entendemos que quiere hacer la patronal con la AFIP".El paro del jueves es sin concurrencia a los lugares de trabajo.