Yasky llamó a hacer un paro nacional "para frenar esta locura"

El diputado nacional kirchnerista y secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, comentó acerca de la situación de conflictividad social que "hay que reiniciar una lucha que le ponga freno a toda esta locura. Tenemos que hacer un nuevo paro nacional con todos los sectores del movimiento popular".



El sindicalista remarcó lo necesario de la unidad, porque "de nada sirven convocatorias parciales, unilaterales, que terminan siendo puro voluntarismo".



En FM La Patriada, apuntó al Gobierno que "le pidió paz social a la CGT mientras esté la misión del FMI ¿Qué es paz social? ¿Quedarse sentado sufriendo hambre y desempleo?", se preguntó. Y agregó: "Parecería que tener tasas al 60%, el dólar a $30, fuga de capitales que no para, ocurre en un espacio que en ningún momento se toca con el bolsillo, el padecimiento y las necesidades del común de la gente".



Por otro lado, el diputado nacional de Unidad Ciudadana se refirió al aumento del salario mínimo, vital y móvil decretado por el Ejecutivo. "Nosotros pedimos que se acerque a los $19.600 de la canasta básica, el sector empresarial que sea del 20% y el Gobierno definió un 25% de manera arbitraria". Esto significa que "en junio de 2019 va a ser de $12.500, mientras la inflación no va a estar abajo del 35%", concluyó Yasky.



Para cerrar, el dirigente sindical le respondió a la gobernadora María Eugenia Vidal respecto de lo ocurrido en la escuela N°49 de Moreno: "Simplemente le digo que haga un tour por el conurbano bonaerense y que la próxima toque los timbres de las escuelas de la provincia de Buenos Aires". Y agregó: "Va a encontrar que lo que sucedió en Moreno puede suceder en cualquier otro lugar, no tiene manera de excusarse ni de tirarle el fardo al resto de la humanidad, ella gobierna la provincia pero nunca tiene nada que ver con nada, así es muy fácil".