El 40% de los empleados públicos nacionales cobró un plus por presentismo

El 40% de los empleados de la Administración Pública Nacional cobró un plus por presentismo, durante el cuatrimestre que fue de febrero a mayo, según datos oficiales. La mitad de esos 80.000 empleados cobraron $ 5.200 el mes pasado, por no haber faltado ni un sólo día a su lugar de trabajo durante los meses de febrero a mayo. Y el resto cobró un porcentaje de esa cifra, según la cantidad de días que tuvo faltas justificadas.



Es que el pago es cuatrimestral y surge de contabilizar $ 1.300 mensuales para los que tienen asistencia perfecta; $ 910 mensuales para quienes tuvieron hasta cuatros faltas justificadas, durante el cuatrimestre; y $ 520 mensuales, para los que faltaron hasta ocho veces en ese período. Pero los empleados que no pudieron justificar una de sus faltas, perdieron la posibilidad de cobrar el plus y, además, tuvieron descuentos en sus haberes, a razón de $1.100 por día sin ir a trabajar.



Esta es la tercera vez que se realiza un pago por presentismo. El primero fue para el período junio-septiembre del año pasado; el segundo, por octubre 2017 a enero 2018; y el último fue el pago por el período febrero a mayo de este año. El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, señaló que "lo fundamental para alcanzar un Estado eficiente, que brinde servicios de calidad, es que los empleados estén presentes. Por eso, incluimos el presentismo, un incentivo inédito que busca fortalecer la cultura del trabajo dentro del Estado, premiando al que cumple y está presente".



La metodología de pago por presentismo se basa en el Reglamento General de Control de Asistencia y Presentismo, que elaboró el Ministerio de Modernización. Esa pauta fue incorporada por primera vez en la paritaria estatal, que rige desde el 1° de junio del año pasado.



De los 200.000 empleados públicos que trabajan en la Administración Pública Nacional, hay casi 100.000 que están en condiciones de cobrar el plus por presentismo, ya que están en 82 organismos públicos incluidos en el convenio colectivo de trabajo. "Además, quedan por fuera de ese convenio las autoridades superiores, personal de gabinete, alta dirección pública y contratos de locación de servicios", dijo una fuente del Ministerio de Modernización.



En simultáneo, hubo 1.500 empleados públicos que renunciaron durante el último año, por no poder cumplir con los horarios que quedaron registrados en los sistemas biométricos de control de asistencia. Esos equipos los implementó Modernización en la mitad de los organismos públicos y planea llevarlos a todas las dependencias hacia fines del año que viene.

Fuente: Clarín