Agrupaciones de mujeres reabren el debate por la equidad de género

Participaron del encuentro, Mercedes Solanas, Lucy Grimalt, Luciana Cabrera, Cristina Inglenson y Liliana Barezzi.



Lucy Grimalt, militante de la agrupación Luche y Vuelve expresó que: "Nosotras formamos parte de diferentes agrupaciones políticas entre las que se encuentran el peronismo, el comunismo y el Partido Solidario, entre otros. Hemos venido a dialogar con el vicegobernador Bahl y plantearle nuestra preocupación por no encontrar en la agenda actual, discusiones acerca de la paridad de género".



Y explicó: "Tenemos el artículo 17 de la Constitución provincial que es muy claro en relación al principio de equidad de género y de cómo se deben conformar las listas de los cuerpos colegiados que tienen que ser de un 50% y un 50% entre varones y mujeres, cuestión que no se cumple"



Luego expresó la necesidad de discutir esta cuestión por fuera de los debates relacionados a la reforma electoral y que se trate independientemente: "El proyecto es muy sencillo y se trata de modificar la ley actual que sostiene un vergonzoso 25% como piso para las mujeres. Nuestros concejos deliberantes están conformados por un 50% y 50%, por eso queremos adecuar esos porcentajes a los restantes cuerpos colegiados y que las listas los respeten".



Liliana Baresi, otra de las representantes, realizó un balance del encuentro con Bahl y expresó que: "No esperábamos menos del vicegobernador, quien nos brindó todo su apoyo y nos alentó para continuar trabajando para lograr la equidad de género. Además hemos avanzado en un posible encuentro con el pleno de la Cámara de Senadores para que podamos plantear este tema".



"Hemos escuchado un eco muy positivo del vicegobernador y nos vamos con esta idea de continuar el trabajo para que podamos lograr una ley que brinde equidad para las mujeres entrerrianas".