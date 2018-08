Bordet: "Gobierno para que la provincia crezca y se desarrolle"

Visita a Conscripto Bernardi

El gobernador Gustavo Bordet aseguró que no está como "gobernador para pagar sueldos y ver cómo se llega a fin de mes, sino para que la provincia crezca y se desarrolle en forma equitativa. En Entre Ríos no hay ciudadanos de primera ni de segunda. Todos somos importantes". Fue durante la entrega de aportes y recorrida de obras en el departamento Federal.En El Cimarrón el mandatario visitó el Colegio Divina Providencia, institución pública de gestión privada cuyo nivel secundario es agrotécnico. Estuvo en Conscripto Bernardi, donde recorrió el centro de salud y la escuela secundaria Américo del Prado. Allí dialogó con directivos sobre los requerimientos, como así también con docentes y alumnos. También estuvo en la Escuela Agrotécnica N° 3 La Encierra.En ese marco, Bordet aseguró que "no son momentos fáciles ni sencillos", pero se "está trabajando de manera ordenada para cumplir con todas las obligaciones. Primero las más elementales que es tener nuestros sueldos al día, pero también poder hacer obras", remarcó.En ese sentido, precisó: "Hoy estamos afrontando con recursos provinciales el 90 por ciento de las obras que se están realizando en el departamento Federal. Lo hacemos porque entendemos que no se puede detener el desarrollo, y solamente administrar recursos", remarcó."No estoy como gobernador para pagar sueldos, y ver cómo hacemos para llegar a fin de mes, sino para que la provincia crezca y se desarrolle, y para que cada ciudad como Conscripto Bernardi o Federal o juntas de gobierno como El Cimarrón, generen el progreso necesario para que haya más gente que tenga acceso a los bienes esenciales y un principio de equidad que tienen que ser para todos, para el que vive en Federal, El Cimarrón como el que vive en Paraná, Concordia o en Gualeguaychú"."En la provincia de Entre Ríos no hay ciudadanos de primera ni de segunda. Todos somos importantes. Por eso estar acá hoy para mi es realmente un gusto poder tomar contacto con ustedes y seguir trabajando juntos porque esa es la clave para lograr el desarrollo que todos queremos", insistió."Se trata de venir al lugar, tomar contacto con la comunidad educativa, las juntas de gobierno, las intendencias, y ver de qué manera vamos construyendo a través de un vínculo provincia, municipio y juntas de gobierno las obras que son necesarias para llevar mejor calidad de vida", remarcó."Me gusta estar en comunidades pequeñas. Todas son importantes. Por suerte la provincia de Entre Ríos tienen muchas, hay 193 juntas de gobierno", destacó tras mencionar la jornada en la que se cerró la tercera ronda de consulta a las juntas en condiciones de pasar a comunas."Pronto las juntas cambiarán de status jurídico y pasarán a ser comunas. Esto permitirá que tengan mayor autonomía y facultades de contratación. Esto traerá una mejora, desarrollo y progreso en muchas juntas", insistió.En El Cimarrón visitó el Colegio Divina Providencia, institución pública de gestión privada cuyo nivel secundario es agrotécnico y asisten 142 alumnos, y al nivel primario, de la misma congregación franciscana, van 170 alumnos. Bordet recorrió la escuela secundaria junto a la directora Clara Vera y a la hermana Verónica.El presidente de la junta de gobierno de El Cimarrón, Juan Crucero Borra, dio la bienvenida al gobernador, destacó la visita y expuso el apoyo a la gestión del gobierno provincial.En la oportunidad habló también la senadora Nancy Miranda quien destacó el trabajo de lugares tan pequeños como lo es esta zona. También "las obras que se realizan, como el ripio y las viviendas, que son respuestas que nos da el gobernador y que lamentablemente la Nación no nos da".Bordet entregó la resolución de Vialidad para la adjudicación de la obra de construcción de alcantarillas y otras obras viales por 4.143.000 pesos, y aportes a clubes, escuelas, un vehículo y elementos para centros de salud y hospitales del localidades del departamento Federal, fondos para proyectos de desarrollo y emprendimientos personales y de entidades, por un total de más de 700.000 pesos.También se entregaron 140 luminarias Led a juntas de gobierno del departamento, en el marco del Programa Mi cuidad led y mobiliario de cocina para escuelas del departamento.Acompañaron al gobernador, los ministros de Salud, Sonia Velázquez, y de Planeamiento, Luis Benedetto; la senadora provincial Nancy Miranda; la titular de la Dirección Provincial de Vialidad, Alicia Benítez, y el presidente de Enersa, Jorge González, entre otras autoridades.El gobernador Bordet estuvo también este viernes en Conscripto Bernardi, donde visitó y recorrió el centro de salud, junto al intendente de esa localidad, Rubén Boxler; los ministros de Salud, Sonia Velázquez, y de Planeamiento, Luis Benedetto; y el director de esa institución, Josué Rudi, y otras autoridades. También estuvieron presentes el intendente de Federal, Gerardo Chapino, y la senadora provincial, Nancy Miranda.Por su parte, Boxler expresó su agradecimiento al gobernador Bordet por el apoyo brindado a su gestión. "La venida del gobernador surge luego de una audiencia, donde fuimos a plantear temas de interés para Conscripto Bernardi, como es el refuerzo médico de este centro de salud y mejorar su condición edilicia".Luego agregó: "Estamos ante el inminente inicio de una obra de cordones cuneta por parte de Cafesg que demandará 2,5 millones de pesos, y de 15 viviendas por parte del IAPV con recursos provinciales. Y está en compromiso del gobernador de aportar 500.000 pesos, y el municipio aportaría otra suma similar, y se dotaría la cocina comunitaria proyectada a los efectos de establecer un lugar donde las personas se puedan capacitar y más que nada apoyar a la comunidad social".Bordet también visitó la escuela secundaria Américo del Prado de Bernardi a la que asisten 205 alumnos. Allí dialogó con directivos sobre los requerimientos, como así también con docentes y alumnos. Estuvo acompañado también por el vocal del Consejo General de Educación, Gastón Etchepare.El primer mandatario entrerriano concurrió posteriormente a la Escuela Agrotécnica N° 3 La Encierra, que funciona en el edificio de la Escuela Primaria N° 46 Ejército Argentino, y para adultos semipresencial de la zona rural.