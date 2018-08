Legisladores y concejales sesionaron en el Astillero Río Santiago

Por iniciativa del diputado nacional Julio Rodolfo Solanas (FpV ? Entre Ríos) como presidente de la Comisión de Intereses Marítimos de la Cámara Baja, un importante número de legisladores nacionales de distintos bloques, diputados provinciales y concejales de la región sesionaron este jueves dentro del Astillero Río Santiago, en defensa de los puestos de trabajo de 3.300 empleados que denuncian desfinanciamiento y el probable cierre. En ese marco, Solanas afirmó: "Venimos a comprometernos con la lucha de los trabajadores para sostener no solamente las fuentes de trabajo sino nuestra industria naval".



Los trabajadores del Astillero Río Santiago recibieron el apoyo de legisladores nacionales y provinciales, quienes sesionaron en las instalaciones de la fábrica en Ensenada. El Taller de la Mecánica, la grada y la construcción 80 Juana Azurduy, sirvieron de telón para la presencia de los diputados y una gran cantidad de trabajadores que se acercaron a presenciar la reunión.



Entre los temas tratados, estuvo en primer plano la situación actual del astillero, el pedido de financiamiento para terminar los trabajos aún pendientes, para un astillero 100 por ciento estatal, que produce para la Defensa Nacional, la marina mercante y la flota pesquera.



En ese marco, Solanas afirmó: "Venimos no solamente a solidarizarnos y a comprometernos con la lucha de los trabajadores para sostener las fuentes de trabajo y nuestra industria naval. Veo en ustedes el trasvasamiento generacional, porque la mayoría son jóvenes que defienden el empleo y lo que implica para la Argentina la soberanía a través de su industria nacional. En ustedes está depositado el presente, por eso queremos comprometernos con su lucha".



Criticó el veto del Presidente Macri a los dos artículos de financiamiento de la Ley de Marina Mercante e Industria Naval: "el Presidente Mauricio Macri vetó el espíritu de la ley que había sancionado el Congreso, la columna vertebral de la ley, que implicaba 2.500 millones anuales para sostener no solamente a Río Santiago sino a la industria naval de la República Argentina, para construir nuestros buques, nuestras barcazas y plagar nuestros ríos de las mismas".



"Soy Mesopotámico, vengo de Entre Ríos y veo todos los días que en la hidrovía Paraguay- Argentina solamente el 3 por ciento son barcos con bandera argentina. Ese es el desafío", apuntó.



Ante esto, advirtió que "a los trabajadores este gobierno les mintió, y es hora de recuperar la conciencia de clase en defensa de los trabajadores, por eso decididamente manifestamos el reconocimiento real de la lucha de todos los trabajadores. Esta comisión es la primera vez que se traslada al territorio y lo hicimos con toda convicción, comprometidos de cara a la gente, de cara al pueblo, porque no queremos un Congreso anquilosado al lado del Obelisco, queremos un Congreso al lado de los trabajadores".



"La única lucha que se pierde es la que se abandona y ustedes son un ejemplo de lucha. Por eso quiero reivindicar la visión estratégica de un ciudadano que fue tres veces Presidente de los argentinos y que conformó esta industria naval y este Río Santiago, como fue Juan Domingo Perón", sentenció.



Preocupante situación

La visita de los legisladores al Astillero Río Santiago, uno de los más grandes de Sudamérica, de produjo luego de que los trabajadores denunciaran que la fábrica está "paralizada" y manifestaran la preocupación "por el futuro". Ante la situación, culparon a las autoridades económicas por "la falta de financiamiento" y prometieron "una movilización histórica por La Plata si no hay una solución en un corto plazo porque nos están ahogando".



Así lo informaron desde la comisión administrativa de ATE Seccional Ensenada, gremio que aglutina a los trabajadores, que manifestaron su "preocupación ante la falta de liberación de los fondos por parte de la provincia de Buenos Aires para que se culminen construcciones de embarcaciones que actualmente se encuentran en la empresa".



Desde hace dos años la organización gremial está reclamando "que se destraben las cartas de crédito y lograr el financiamiento necesario para la construcción de remolcadores y buques de contratos ya contraídos y que hoy se encuentran paralizados, por inversión en tecnología y seguridad y para realizar trabajos para la Defensa y Marina Mercante".



Además de Solanas, participó el intendente de Ensenada Mario Secco, los diputados nacionales Agustín Rossi (FpV), Walter Correa (FpV), Ricardo Salvarezza (FpV), Nicolás del Caño (FIT), Silvia Horne (Peronismo para la Victoria) y Leonardo Grosso (Peronismo para la Victoria), entre otros. En representación del bloque de diputados provinciales, estuvieron Miguel Funes y Susana González; y del Frente de Izquierda, Guillermo Kane.Diputados provinciales de Bs. As y Concejales de Ensenada y Berisso.