Aníbal Fernández contra Abal Medina: "Se confiesa autor de lavado de dinero"

Política Abal Medina admitió aportes de empresarios para la campaña de 2013

El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández cuestionó al ex dirigente kirchnerista Juan Manuel Abal Medina por haber declarado que recibió plata en negro de varias empresas para la campaña electoral del Frente para la Victoria de 2013.Fernández sostuvo que su colega "inexorablemente se confiesa autor del delito de lavado de dinero", al reconocer que utilizó esos aportes para financiar al kirchnerismo durante las legislativas.Al declarar en los tribunales de Comodoro Py, Abal Medina sostuvo que era Roberto Baratta, ex secretario del Ministerio de Planificación de Julio De Vido, quien recolectaba las donaciones en efectivo que hacían diferentes empresarios."Si Abal Medina reconoce haber recibido dinero en negro para la campaña, inexorablemente se confiesa autor del delito de lavado de dinero, a poco que utilizó esos ingresos en la campaña", resaltó Fernández a través de su cuenta oficial de Twitter.