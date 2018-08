Oyarbide denunció amenazas de muerte y tiene custodia de Gendarmería

Fuentes judiciales revelaron a NA que Oyarbide aseguró que recibió las amenazas a través de una nota entregada en su domicilio particular y por desconocidos que lo siguieron por la tarde y le hicieron señas como si estuvieran percutando un arma.



Las amenazas denunciadas por el ex magistrado se produjeron luego de que se presentara a declarar por segundo día consecutivo ante el fiscal Carlos Stornelli y denunciara aprietes del gobierno de Néstor Kirchner respecto a su fallo en una causa de 2008 por presunto enriquecimiento ilícito del matrimonio presidencial.



Antes de regresar a los Tribunales de Comodoro Py, Oyarbide había brindado una entrevista radial en la que, entre lágrimas, señaló que temía por su vida: "Si me quieren matar, que me maten.



Ya está. Ojalá que lo escuche el Presidente todo esto. Le tengo que pedir una custodia al juez. No puedo andar por la calle", sostuvo.