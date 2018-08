Bordet y Bergman avanzan en obras de rellenos sanitarios y energías renovables

El gobernador Gustavo Bordet recibió en Paraná al ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, con quien avanzó en una agenda de temas ambientales que la provincia viene trabajando con la cartera nacional, como la construcción de rellenos sanitarios y la incorporación de energías renovables.



El rabino Sergio Bergman visitó Paraná y se reunió con el gobernador en el Centro Provincial de Convenciones. También participaron el secretario de Ambiente de la provincia, Martín Barbieri; el secretario de Energía y presidente de Enersa, Jorge González; y el subsecretario de Ambiente provincial, Lucio Amavet.



"Es un gusto estar en Paraná y trabajando con la provincia de Entre Ríos", expresó Bergman y agregó que el encuentro de este jueves "es una continuidad ya que venimos trabajando con el gobernador Bordet, a través de la cartera Ambiental de la provincia. Entre Ríos es una provincia que tiene un compromiso con la agenda verde y con temas de actualidad para Nación y la provincia en particular".



Dijo que el Ministerio a su cargo tiene una agenda que es "totalmente federal ya que el ambiente y los recursos naturales son de nuestras provincias, no de la Nación. Y respetando esa autonomía y soberanía, desde la Nación venimos a visitar nuestras provincias para trabajar con una mirada integral, entendiendo que el desarrollo sostenible no es de la cartera ambiental sino la integración de todas las actividades productivas y antrópicas que tienen efecto sobre el ambiente y tenemos la obligación de producir, generar trabajo, agregar valor pero no hacerlo a expensas del ambiente y la salud de la gente".



Respeto a la agenda de temas abordados en el encuentro, Bergman mencionó la "migración hacia las energías limpias. La empresa distribuidora de energía Enersa tiene muy buenas prácticas que queremos extender al resto del país como es el caso de Mi casa solar, el uso de energías renovables, la incorporación de auto eléctricos y el protocolo de ciudad sustentable", enumeró Bergman.



En el marco del Programa provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu), trabajaron sobre los proyectos para la construcción de los cuatro rellenos sanitarios en la provincia, y para lo cual se conformaron las regiones Paraná, Concordia, La Paz-Santa Elena y Tierra de Palmares.



"Si bien los más avanzados son los de Paraná y Concordia, la idea es contemplar a todos en un plan integral que es una obligación que la provincia tiene y que desde Nación queremos acompañar", sostuvo el rabino. Y añadió que estas obras se llevarán a cabo a través de líneas de crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y se apunta a endosar a esas otras líneas para poder llegar a toda la provincia.



"Apoyamos a la provincia para que puedan de seguir adelante con un plan tan importante por el hecho de que los residuos hacen a la política ambiental y entendemos que no solamente tenemos que reducir y reciclar sino también tratarlos convenientemente para que la gente no viva en medio de la basura", manifestó.



Finalmente, Bergman mencionó la resolución conjunta entre cuatro Ministerios de la Nación (Agroindustria, Salud, Ciencia y Tecnología y Ambiente) vinculada a las buenas prácticas de aplicación, manipulación y trazabilidad de fitosanitarios. "Un tema que es muy controversial pero que cuenta con una visión clara de que no podemos ponernos en posiciones extremas, sino buscar las buenas prácticas y que las discusiones sean lógicas, sobre bases validadas de la ciencia y la tecnología. Necesitamos darle valor al campo, que es el motor de la economía".



Agregó que "esta es una provincia productiva que queremos apoyar. El presidente Macri nos ha pedido acompañar a los gobernadores que se han comprometido en un momento difícil para el país".



Por su parte, el secretario de Ambiente de la provincia dijo: "Repasamos todos los temas que estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Ambiente de la Nación, entre ellos la gestión de los residuos sólidos urbanos, las estrategias para hacer frente al cambio climático y el monitoreo de calidad de aire en Gualeguaychú. Y acordamos acciones respecto a esos temas".



Además comentó: "Analizamos juntos el manual de buenas prácticas. El rabino nos comentó de qué se trata y que se está a la espera del resultado de la audiencia pública que se está llevando adelante por correo electrónico. Una vez finalizada esa etapa se escribirá el manual definitivo y deberá iniciarse un trabajo de divulgación en el territorio junto con los municipios y las entidades".