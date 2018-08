El Gobernador bregó por la aprobación unánime de la Ley de Comunas

"Este va a ser el gran paso para mejorar la calidad institucional y para la democracia de nuestra provincia, porque además ser elegidos los representantes de las comunas tendrán posibilidad de llevar adelante las gestiones con los recursos asegurados para poder tener éxito en su tarea", expresó el gobernador Gustavo Bordet durante un debate sobre la Ley de Comunas.Bordet precisó que "nuestra intención es aprobar la ley en este período de sesiones ordinarias para que podamos contemplarla en el presupuesto 2019" y acotó que "el hecho de estar aquí hoy tiene como finalidad remitirle esta voluntad y esta vocación de parte del Poder Ejecutivo que me toca presidir"."Por eso el agradecimiento de estar hoy acá discutiendo un tema tan importante para el futuro porque esto va a tener un alto impacto hacia adelante, no sólo en la gestión que hoy le toca a ustedes sino las que van a venir más adelante", remarcó Bordet ante presidentes de juntas de gobierno de los departamentos nucleados en la región centro de la provincia.El gobernador Gustavo Bordet expresó su deseo de que el proyecto de ley de comunas sea aprobado por unanimidad en este período de sesiones ordinarias y dijo que permitirá mejorar la calidad institucional.Las jornadas fueron organizadas por la comisión Bicameral en el marco del análisis legislativo del proyecto de Ley de Comunas, enviado por el Poder Ejecutivo, se complementan con otras instancias que tuvieron lugar en Federal y Gualeguaychú, para los departamentos de las regiones norte y sur.Agradeció y felicitó a legisladores y ministros y a todos quienes han trabajado en este proyecto, que se pudo debatir en todo el territorio de la provincia, "porque lo hicieron con mucho tesón, pero también desprendido de cualquier interés particular o partidario porque acá lo que estamos reconociendo es la calidad institucional de la provincia". Y apuntó: "Ratificamos el compromiso de trabajo conjunto con todas las juntas de gobierno y que en 2019 las comunas entrerrianas empiecen a ser una realidad".Luego explicó: "Este es el último debate que se hace para luego ir por el proyecto definitivo en nuestra Legislatura y avanzar en un compromiso que realizamos desde el comienzo de gestión, que era normalizar un instituto que está previsto en nuestra Constitución, que son las comunas".Para Bordet, "esto significa un gran paso hacia adelante en la organización institucional de la provincia" y afirmó que esta "es una ley verdaderamente trascendente, porque termina con un sistema de distribución demográfica en nuestro territorio que realmente es injusto, porque las juntas de gobierno representan la célula básica en la democracia de nuestra provincia, pero resulta que el status jurídico no le permite a ninguna de ellas realizar las acciones necesarias para satisfacer rápidamente los requerimientos de sus vecinos".Al respecto, hizo notar que "cuando se crearon las juntas de gobierno la realidad poblacional de la provincia era otra, se podía centralizar y desde el Poder Ejecutivo administrarlas en todo el territorio; pero hoy en día esto es prácticamente imposible y hay que estar buscando atajos permanentemente para lograr llevar una acción a un determinado territorio de la provincia".Puso como ejemplo que hoy "no tiene una junta capacidad para realizar contrataciones o cotejos de precios, ni mucho menos licitaciones privadas, sino que hay que buscar otro mecanismo, como realizar transferencias a modo de subsidios para que una junta pueda adquirir un bien, porque no lo puede hacer". De este modo, agregó, "se desnaturaliza también el subsidio, llegamos a algunas, a otras no, y esto genera una situación de inequidad entre las mismas juntas de gobierno"."Con esta ley lo que se quiere es justamente poner fin a estas inequidades. Queremos también asegurar y consolidar la distribución demográfica que tiene nuestro territorio provincial y que pasa justamente por sostener estas células básicas de gestión que son nuestras juntas", dijo el gobernador.Luego indicó que se tomó el tiempo necesario "para generar los debates, para buscar los consensos porque esta es una ley que tiene y debe ser aprobada por unanimidad. Creo que así va a ser, con amplio consenso. Esto es algo que nos interesa absolutamente a todos, entonces tenemos que escucharnos todos. Y agotada ya esta instancia, tenemos que ir por la sanción de la ley y ya ponernos de acuerdo en los criterios específicos"."Quiero aprovechar la oportunidad para manifestarles lo que siempre les digo a los presidentes de juntas cuando recorro la provincia que es la gran valoración que existe de parte de nuestra gestión por la tarea que realizan al frente de sus vecinos porque realmente se hace con mucha dedicación y a veces con muy pocos recursos. No siempre esto es bien valorado porque son más los momentos ingratos, de demanda, que las gratificaciones que existen y esto es de ponerle el cuerpo todos los días a los problemas para nosotros tiene una valoración muy especial y como toda valoración no solamente tiene que ser desde el discurso, sino desde lo efectivo. Por eso es necesaria esta ley de comuna para que le dé la autonomía y la autarquía necesaria a cada junta para poder responder ante sus vecinos por los problemas que tengan", completó Bordet.Estuvieron presentes, la ministra de Gobierno, Rosario Romero, y su par de Economía, Hugo Ballay; el secretario de Gobierno, Germán Grané; el director de Juntas de Gobierno, Mauro Días Chávez; los legisladores Diego Lara, Lucas Larrarte. También participaron legisladores nacionales y provinciales, funcionarios y otras autoridades.Luego de las jornadas realizadas en Federal y de Gualeguaychú que comprendieron la región norte y sur de la provincia, se realizó este jueves el cierre del debate por la Ley de Comunas, para los departamentos Paraná, Diamante, Nogoyá, Tala, Villaguay y San Salvador, nucleados en la región centro.Las jornadas fueron organizadas por la comisión Bicameral en el marco del análisis legislativo del proyecto de Ley de Comunas, enviado por el Poder Ejecutivo.Participaron representantes de 90 juntas de gobierno de estos seis departamentos, así como también miembros de la sociedad civil y entidades intermedias, funcionarios del Poder Ejecutivo y legisladores.Los debates ya se realizaron en Federal, abarcando la zona norte con representantes de los departamentos de La Paz, Federal, Feliciano, Federación y Concordia y en Gualeguaychú que comprendió la región sur, donde participaron 50 juntas de gobierno de los departamentos de Victoria, Gualeguay, Uruguay, Colón, Islas, Gualeguaychú.