Tomó estado parlamentario el proyecto de ley de reforma electoral

Tomó estado parlamentario un proyecto de ley que propone modificaciones en las leyes electorales de la provincia. El mismo fue girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos y tiene pedido de tratamiento preferencial con o sin despacho de comisión para la próxima sesión que será en quince días. Reforma Política Los Senadores oficialistas impulsaron un proyecto de ley que proponen la modificación de los artículos 2º y 15 de la ley 9659, el artículo 28 de la ley 2988 y se sustituye el artículo 94 de la ley 2988. Ingresó formalmente hoy y será debatido en comisión en la próxima semana. La sesión Pasadas las 19 comenzó la sesión de la Cámara Alta que fue presidida por el vicepresidente primero del cuerpo, Aldo Ballestena y estuvieron presentes 16 representantes departamentales ante la ausencia del Senador Raymundo Kisser por cuestiones de salud, según indicaron desde su bancada. Vacantes Judiciales Los senadores recibieron desde el Superior Tribunal de Justicia una copia del documento elaborado por el Consejo de la Magistratura que contiene información sobre los cargos vacantes en el Poder Judicial. Pedidos de informe Fue girado al Poder Ejecutivo, con las firmas de los senadores Kisser, Ferrari y Schild, un pedido de informes por el que se le consulta si tiene conocimiento de la existencia de los autos "Administradora tributaria de entre ríos c/ Stralla, Oscar Cayetano s/monitorio apremio" tramitado ante el juzgado de 1ª instancia Civil y Comercial 10 de la ciudad de Paraná y de la sentencia condenatoria contra ATER. Crítica a los cambios en la política de Defensa Nacional En el turno del orden del día los legisladores trataron un proyecto de Declaración por el que la Cámara expresa rechazo a la decisión del Estado Nacional de derogar el decreto nacional 1691/2006, que establecía los criterios estructurales del instrumento de defensa militar de la defensa nacional y a la modificación del decreto 727/2006 en el que revalúa el accionar de las Fuerzas Armadas, promoviendo su injerencia en cuestiones de seguridad interior.



"Pretendemos el rechazo a la norma nacional dictada por el gobierno nacional", dijo el senador Ángel Giano, presidente del Bloque de senadores del Frente para la Victoria, indicando que se trata de un acto inconstitucional que deja de lado una política reglamentaria de la ley de Defensa Nacional.



El legislador también se mostró contrario a la modificación de normas referidas a las competencias de las Fuerzas Armadas en Argentina.



Detalló la normativa nacional que regula el funcionamiento de las fuerzas armadas, explicando que "todas enmarcadas en un gran acuerdo democrático que comenzó a gestarse desde 1983, cuando se salió de la peor dictadura que sufrió nuestro país, con fuerzas armadas que se volvieron contra el pueblo".



Ese acuerdo fue acompañado por los partidos con representación nacional, dejando en claro que tipo de acción debían ejercer las fuerzas armadas, circunscriptas en la defensa del país. "No se tienen que ocupar de la seguridad interior, porque todos sabemos que es una actividad delegada a las fuerzas de seguridad", sentenció el Senador de Concordia.



Para el presidente del Bloque Oficialista no hay forma de interpretar de otra manera la ley de defensa nacional. "Claramente se establece la imposibilidad de la participación de las fuerzas armadas en conflictos que no fueran hipótesis de guerra y conflictos de orden externo", argumentó en orden al rechazo a la política Macrista.



Sumó a todo que le ley de seguridad interior sostiene la misma filosofía.



"Ni la ley, ni la reglamentación, modifican el rol natural al que hice mención. Cuando uno habla de leyes, tiene en cuenta la jerarquía normativa, por lo que un decreto no puede modificar una ley", sentenció Giano mostrando el erróneo accionar del Poder Ejecutivo Nacional que se atribuyó prerrogativas que son del Congreso de la Nación.



Puntualizó que se apunta a dar facultad de intervenir sobre conflictos sociales y llegar en un extremo a la represión. Reiteró que "el gobierno nacional viene conculcando derechos e indefectiblemente todo cierra con represión".



Pidió defender los valores democráticos y con ello el sistema democrático argentino y recordó las palabras históricas del Fiscal Strassera al juzgar las cúpulas militares: "queremos decir Nunca Más", cerró Giano al rechazar las políticas del gobierno nacional explicitadas en las normas firmadas por el presidente Macri. Expropiación Los senadores le dieron media sanción a un proyecto del senador Lucas Larrarte, que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble ubicado en la planta urbana de la ciudad de San Salvador, para ser destinado a la construcción de un edificio escolar.



El legislador explicó que se da un crecimiento de la localidad que implica la necesidad de ofrecer servicios de toda índole a quienes eligen la zona sur para vivir. Nuevo Juzgado en Salvador También del Senador Larrarte es un proyecto de ley que propone la creación de un Juzgado de Garantías en San Salvador, que permitirá mejorar el servicio de Justicia, llevando al propio territorio acciones que hoy se despliegan, por ejemplo, en Concordia.



"Hay ventajas concretas, como la celeridad, audiencias que se hagan con mayor proximidad sin depender del tiempo de los funcionarios concordienses", acotó Larrarte al fundamentar el proyecto, sumando que bajan los costos del servicio de Justicia y de los ciudadanos.



Comentó el fuerte apoyo de todas las instituciones intermedias de la localidad, que vienen reclamando desde hace mucho por contar con esta institución. "Han pasado muchos años y muchas leyes. Es tiempo de concretar la respuesta a la comunidad", agregó. El expediente recibió media sanción y pasó a la Cámara de Diputados.