"Voy a votar en contra del aborto, creo en las dos vidas", dijo De Angeli

De Angeli comenzó su discurso reconociendo el apoyo por parte del presidente Mauricio Macri, para que este proyecto de ley pueda ser debatido en el Congreso, y adelantó que hablar de aborto hoy en Argentina es símbolo de más libertad.No obstante,, explicó.Respecto del rol de los legisladores, De Angeli admitió que, pero que "nada será igual a partir de mañana", ya que tanto senadores como diputados de"Tenemos que garantizarle a esa mujer que pueda seguir estudiando por más que esté embarazada, que va a seguir trabajando y no la van a despedir, que va a poder criar a su hijo y garantizarle que va a ser una mujer feliz", señaló."La vi tantas veces a mi madre sentada al frente de la máquina de coser haciéndonos la ropa o haciéndonos el pan casero porque no nos alcanzaba para comer. Pero nunca dejó que nos faltara nada, y jamás se le hubiera pasado por la cabeza practicar un aborto, y no por ser religiosa, sino por dignidad", rememoró enfáticamente.

Política Senadora ofreció renuncia a la Banca de la Mujer y ratificó su rechazo al aborto

"No podemos perder la tradición que cuando uno se entera que alguien está embarazada, la noticia se recibe con alegría y se le regala una planta, para que esa planta siga creciendo y vea la imagen de su hijo", dijo.para que cuando se convierta en madre, sabiendo que tenemos un compromiso político, ético y moral para no dejar a esa mujer sola".