Escuela fumigada en Santa Anita: Aún no hay fecha de casación

Aún no se tiene certeza de la fecha en que el Tribunal de Casación resolverá sobre la apelación de quienes fueron condenados por haber fumigado la Escuela N° 44 República Argentina, del departamento Uruguay en 2014. Así lo informó a AIM Mariela Leiva, docente del establecimiento, denunciante en la causa y una de las personas afectadas por la fumigación.



La sentencia fue en diciembre del año pasado, pero el fallo no está firme ya que se aguarda que la Cámara de Casación revise el fallo de los jueces Fabián López Mora, Mariano Martínez y Emilce Rojas. "Tenemos que volver a llamar para averiguar la fecha de la audiencia", señaló Leiva quien además es impulsora de la campaña Paren de fumigar las escuelas, un movimiento que recorre la provincia realizando charlas de concientización sobre la problemática de los agrotóxicos.



Como la causa fue llevada adelante por la Fiscalía de turno, la docente explicó que no es notificada formalmente de este tipo de audiencias ya que ella sólo fue denunciante y testigo en el juicio en el que se condenó a los acusados, pero no querellante.



Cabe recordar que en diciembre del año pasado el presidente de la empresa fumigadora de Villaguay Aero Litoral SA, Erminio Bernardo Rodríguez, el productor del campo que contrató el servicio, José Mario Honecker y el piloto César Martín Visconti, autor material de la fumigación, a un año y medio de prisión. Pero inmediatamente los abogados defensores apelaron la resolución del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay, supo AIM.



La audiencia de la Cámara de Casación se suspendió en dos oportunidades: junio y julio, por pedido de los abogados defensores. "No tenemos información de cuándo va a ser. Y si nos queremos enterar, tenemos que estar llamando. La causa fue llevada adelante por la fiscalía", aclaró Leiva. Los hechos El 4 de Diciembre de 2014 se fumigaron los campos linderos a la Escuela de Personal Único Nº 44, en cercanías de colonia Santa Anita. Los productos químicos desparramados por el avión causaron graves efectos en la salud de quienes se encontraban realizando las actividades escolares.



Mariela Leiva, la docente a cargo en ese momento, realizó la denuncia que derivó en la imputación del dueño del campo, el titular de la empresa de fumigación y el piloto del avión. La justicia tardó casi tres años en castigar al presidente de la empresa fumigadora de Villaguay Aero Litoral SA, Erminio Bernardo Rodríguez, al productor del campo que contrató el servicio, José Mario Honecker y al piloto César Martín Visconti. Todos recibieron la pena de un año y medio de prisión, en un fallo que dejó gusto a poco. Sin embargo, en opinión de los denunciantes, el hecho sentó un precedente importantísimo al transformarse en la primera causa de este tipo que se elevó a juicio en Entre Ríos.



"Nosotros celebramos que el fiscal haya llevado adelante de oficio la investigación", recordó Leiva, quien impulsa la campaña Paren de fumigar en las escuelas, que recorre distintos establecimientos educativos de la provincia para capacitar y concientizar de sobre el problema de los agrotóxicos. "A través de la Escuela de Formación Pedagógica y Sindical de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) llevamos adelante dos encuentros de capacitación en cada escuela. El viernes estuvimos en Chajarí, y hemos terminado en Colón, Villaguay, Rosario del Tala, Gualeguaychú, Federal y Nogoyá, entre otros lugares", destacó Leiva.