Preocupa a la UIER el nuevo aumento de energía anunciado por Nación

En una reunión realizada en la mañana de este miércoles, el titular de ENERSA informó a los directivos de la Unión Industrial de Entre Ríos el nuevo cuadro tarifario derivado del incremento del precio mayorista de la energía, fijado por la Nación.



"Nos parecía correcto venir a informarles de esta situación por el nuevo cuadro tarifario. Con la resolución del EPRE se fijan precios mayoristas y el sector industrial tiene un incremento sustancial que va del 36 al 64 por ciento", dijo Jorge González a Elonce TV, y agregó: "La idea es venir con los cuadros técnicos de ENERSA y explicitar cada uno de los puntos y que ellos tengan la información fehaciente de primera mano".



El presidente de ENERSA recordó que el incremento "rige a partir del 1º de agosto. Los usuarios industriales, las grandes cadenas productivas van a recibir ya a fin de mes las facturas con los incrementos que tradujo la Nación en el precio mayorista".



Por su parte, Guillermo Muller, Vicepresidente 3º de la UIER, afirmó que "la preocupación del sector industrial es muy grande. Evidentemente estamos viviendo una época muy difícil, con un nivel de actividad en caída y todo lo que sea incremento de costo anunciado de un día para el otro nos pone en una situación bastante complicada".



En igual sentido, se expresó Antonio Caramagna, Secretario de la UIER, quien se mostró molesto por el nuevo incremento. "En Argentina nada es para siempre, se pueden fijar pautas de ajuste sobre determinadas variables y si las mismas no se sustentan en el tiempo, no hay forma de que el sistema cierre. Por lo tanto no se pueden llevar adelante planes si las variables que permitieron los mismos cambian de manera dramática como sucedió en Argentina; y eso debe ser entendido por las máximas autoridades".



Si bien valoraron que desde ENERSA hayan acercado la información, "debe entenderse que la variable de ajuste no puede ser jamás la pérdida de puestos de trabajo, ni siquiera la suspensión y debe ser tratado dentro de un principio esfuerzo compartido. Nosotros estamos haciendo nuestro esfuerzo pero los mercados se están perdiendo y ese es el costo mayor". Elonce.com