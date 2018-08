Videos: Dos senadores entrerrianos ya hablaron y anticiparon su voto a favor

Se calienta el debate en el Senado por el aborto y dos senadores entrerrianos a favor de la ley, expusieron en el recinto: Guastavino denunció presiones de un sector de la Iglesia y Kunath habló de casos ocurridos en la provincia de "abuso sexual infantil en los cuales están involucrados miembros de la Iglesia Católica".

El senador peronista Pedro Guastavino (Entre Ríos) adelantó su voto positivo al proyecto de legalización del aborto durante su exposición en la sesión en el Senado como miembro informante, pero también denunció a un sector de la Iglesia por mensajes intimidatorios en la previa del debate."Ayer, en mi cuenta de Whatsapp recibí una enorme cantidad de mensajes que, en nombre de dios, me pedían una serie de cosas y me calificaban de manera irreproducible", afirmó el legislador, y amplió: "Me lo pasé atajando y esquivando crucifijos de un sector de la Iglesia que, quizá, sea el mismo sector que cuando nos desaparecían o nos torturaban daba vuelta la cara"."O el mismo sector que cuando torturaban a nuestras compañeras embarazadas en detenciones clandestinas miraban para otro lado, o que cuando mi madre se entrevistaba con algún obispo para preguntarle por su hijo desaparecido, miraba para otro lado y decían 'algo habrá hecho'", enfatizó Guastavino.Con relación a la legalización del aborto, el senador de Entre Ríos, el segundo orador desde el inicio del debate, aseguró que el Congreso es "protagonista de una jornada histórica porque toda la sociedad está mirando; es equiparable a cuando Ricardo Alfonsín habilitó el debate sobre el divorcio o cuando se aprobó el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género"."El mundo nos está mirando y está pensando en que vamos a caminar hacia adelante", destacó y afirmó: "La Argentina será un poco mejor si hoy tenemos aprobada esta ley".Más adelante en su exposición, el senador retomó las críticas a los mensajes intimidatorios que recibió: "Es algo lamentable; también se metieron con mi nieta, voy a guardar estos mensajes para cuando mis nietos sean grandes y explicarles que ésta era la Argentina que dejamos atrás".

Sigrid Kunath disertó en la Cámara de Senadores de la Nación en la histórica sesión que discute el aborto legal. La legisladora entrerriana del Partido Justicialista -PJ- confirmó que votará a favor. "Queremos que los abortos que forman parte de la cotidianidad no sean clandestinos, no sean oscuros y no sean estigmatizantes. Que la salud pública se ocupe de todas y que haya una respuesta para las que toman esta difícil decisión", sostuvo."Esto no tiene retorno. Más allá de lo que pase hoy en esta votación, creo que inexorablemente este tema queda incorporado en la agenda de políticas públicas", sostuvo y dijo que se genera "una interesante oportunidad para los legisladores y legisladoras de profundizar, de visibilizar la agenda de género que, si bien venimos sosteniendo, tal vez no haya tenido la repercusión que quisiéramos".La senadora pidió hacer "una reflexión sobre algunos sectores de la Iglesia Católica", ya que "llama la atención el énfasis selectivo que existe en motorizar algunos temas"."En mi provincia, que viene siendo castigada con distintos casos de abuso sexual infantil en los cuales están involucrados miembros de la Iglesia Católica, no hemos tenido ningún tipo de manifestación, no ha habido ni siquiera expresiones en este sentido", aseveró.