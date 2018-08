Mujeres detenidas por pintadas: Romero no autorizó ningún procedimiento policial

Policiales La Policía entrerriana detuvo a 11 mujeres que realizaban pintadas por el aborto

La Policía de Victoria dispuso este miércoles un operativo especial en el centro de esa ciudad entrerriana con el objetivo de "detectar pintadas o pegatinas de cartelería en edificios públicos" en horas previas al debate del proyecto de despenalización del aborto en el Senado de la nación.En ese marco, durante las primeras horas de hoy, los uniformados trasladaron hasta la Jefatura Departamental a 11 mujeres de entre 14 y 50 años.Posteriormente, la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, emitió un comunicado oficial para aclarar que la cartera a su cargo no ha autorizado ningún procedimiento contra las expresiones populares que se están realizando en torno al debate por la despenalización del aborto en el Congreso de la Nación."Ante la situación de un tema controvertido que se está debatiendo en el congreso de la Nación como es la despenalización del aborto, la posición del gobierno y del ministerio de gobierno, y por supuesto también de la jefatura de la Policía, es respetar todas las posturas y expresiones populares en torno a la temática", dijo la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero.Según detallaron desde la fuerza, las pintadas en Victoria fueron detectadas por la cámaras de monitoreo en zona del Monumento a la Madre emplazado en Plaza San Martin, y luego en el edificio municipal, en el Colegio de Nivel Medio y Superior "J. F. Kennedy", las Escuela de Artes Visuales, la Sociedad Italiana, la Dirección Departamental de Escuela y la Plaza Libertad."Por lo tanto, desautorizo enfáticamente cualquier procedimiento policial que tienda a poner alguna limitación a la expresión de la población. Tampoco corresponde hacer identificación alguna de personas que no estén cometiendo un delito. De modo tal que, frente a los episodios de Victoria, hay que aclarar que no hay ningún tipo de medida que deba tomarse por parte de la Policía ni de ninguna Fuerza frente a una expresión de protesta", agregó la ministra Romero.