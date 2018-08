Calcaterra reveló qué le dijo Macri al enterarse que iría a la Justicia

Foto: Ángelo Calcaterra. Crédito: La Nación

El ex CEO de IECSA Ángelo Calcaterra aseguró que durante 2013 y 2015 aportó dinero a las campañas electorales del Frente para la Victoria "para que aflojaran" las presiones por parte del Gobierno y para que le pagaran obras adeudadas, aunque admitió que decidió "equivocadamente hacer estos pagos".



"Nosotros tuvimos dos períodos, 2013 y 2015, fueron dos campañas y no teníamos un vínculo fluido con el Gobierno porque evidentemente estábamos en la otra vereda política y no era fácil para nosotros trabajar. En 2013, empezaron a pedirnos aportes para la campaña y ahí obviamente que la situación de la empresa no era fácil, estaba financieramente muy mal, estaba endeudado en $2000 millones, no aguantábamos más", sostuvo el empresario.



En una entrevista con La Nación, el primo del presidente Mauricio Macri se quejó de que "se critica mucho a los empresarios, pero a veces no es fácil y tampoco es como la cuentan".



"Se enfocan mucho en el sector de la construcción y fijate que esto fue un sistema del país, no de este sector. De los 20 detenidos tres son constructores, pero acá están con "la obra pública, la obra pública". Ahí empezó la presión y decidimos poner dinero para que aflojaran" manifestó.



Consultado sobre cuáles eran las presiones que recibía la empresa, Calcaterra contó: "Por ejemplo, hacía dos años que no me pagaban obras o había un montón de cuestiones administrativas que no se destrababan o era imprescindible que aprobaran las redeterminaciones, cuestiones técnicas que utilizaban a modo de presión".



"Te tenían que aprobar una redeterminación si no construías en 2013 con precios de 2006. No te alcanzaba ni para pagar los sueldos. No era algo específico, era como que te ibas hundiendo y bueno, ahí decidimos equivocadamente hacer estos pagos", agregó.



Y remarcó: "Yo me equivoqué, hay gente que comete errores y yo cometí un error. Lo que estoy haciendo ahora está bien y es así, no era fácil trabajar metido en un sistema político de guerra donde yo era el rehén".



El empresario indicó que los "pedidos" de dinero los hacía el entonces secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta: "En persona o telefónico. Él decía: `Hay que poner, hay que poner´. Ellos te decían que para la campaña".



Respecto a su decisión de presentarse ante la Justicia el pasado lunes, el ex CEO de IECSA señaló que tomó la decisión el pasado viernes por la tarde, cuando vio que el directivo de la firma Javier Sánchez Caballero no recuperaba la libertad.



"Me junté con mis abogados, Javier no salía y yo dije: `No, muchachos, yo soy responsable de esto, me quiero presentar, hacerme cargo de la situación y que Javier salga de donde está ´. Estuvimos con los abogados trabajando en cómo iba a ser hasta la una o las dos de la mañana del viernes. Entonces decidí que sí o sí el lunes me iba a presentar. Yo no estaba en la causa ni mencionado. De ahí mi abogado habló con el fiscal, le dijo que queríamos presentarnos y, a partir de ahí, el sábado estuvimos trabajando. Tomada la decisión se lo comuniqué a mi familia, dentro de los cuales se lo informé a Mauricio, que también se sorprendió", remarcó.



Acerca de la reacción del jefe de Estado al enterarse de la noticia, el empresario relató: "Mauricio, cuando le expliqué, me dijo: `Pero vos no estás en la causa´. No sabía mucho lo que estaba pasando y le dije: `Es una decisión que tengo tomada; lo voy a hacer, el lunes voy´. La decisión era sacarlo a Javier y hacerme cargo, porque era una responsabilidad mía, fue algo que no podía mirar para otro lado, lo que estaba ahí es así, fui y declaré".



Finalmente, Calcaterra consideró que la situación que vivió con los pedidos de coimas fue un problema "fundamentalmente político".



"En 2003, arranca el gobierno anterior y Franco (Macri) es perseguido. Le sacaron el correo mal, porque había hecho realmente una inversión de US$300 millones, la pasamos muy mal.



Ahora, cuando salió esto dije: `¿Sabés?, esto es verdad, punto, se acabó´, y fui a la Justicia", concluyó el empresario, que afirmó que no tuvo miedo de ir preso.