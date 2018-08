El jefe del Bloque Justicialista del Senado, Miguel Pichetto, deslizó que los legisladores que apoyan legalización del aborto no aceptarán otro tipo de proyectos, como los que plantean la despenalización como alternativa."Nosotros en la discusión vamos con la media sanción que viene de la Cámara de Diputados. No vamos a aceptar ninguna cosa extra que tergiverse el espíritu de la lucha y el reclamo del colectivo de mujeres", advirtió el rionegrino.Las declaraciones apuntan al proyecto alternativo que presentó la neuquina Lucila Crexell y a otro similar que puso en circulación el santafesino Omar Perotti, quien hasta el momento no se expresó concretamente a favor o en contra de la iniciativa de Diputados.