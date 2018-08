El Senado puso una condición para aprobar los allanamientos a Cristina Kirchner

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado emitió un dictamen que autoriza los allanamientos a la ex presidenta Cristina Kirchner pero pone como condición que el juez Claudio Bonadio remita los fundamentos de la medida antes de que se vote el próximo jueves.



En el dictamen que firmaron todos los senadores de Cambiemos que integran la comisión pero solo algunos del Bloque Justicialista, se incluyó ese punto como condición para que el Senado decida por votación, en la sesión convocada para el próximo jueves a las 11:00, si autoriza o no los allanamientos.



La decisión de la comisión (que no contó con la presencia de Cristina Kirchner pese a ser integrante) se tomó luego de que el kirchnerismo cuestionara la ausencia de los fundamentos en el oficio que el juez federal envió al Senado en el marco de la causa que investiga el presunto cobre de coimas en torno a la obra pública.



También se dispuso que la autorización sea únicamente para los domicilios de la senadora por la provincia de Buenos Aires en Río Gallegos, El Calafate y la Ciudad de Buenos Aires y no su oficina en el Palacio Legislativo y se le requiere al juez federal que respeta el "derecho a la intimidad" y el "decoro" en caso de que se lleve a cabo el operativo de allanamiento.



Al inicio de la reunión, el oficialista Federico Pinedo afirmó que la posición del interbloque Cambiemos "es no entorpecer la Justicia" y, por lo tanto, permitir los allanamientos.



De todos modos, advirtió que "sería deseable en lo futuro que todos los jueces sepan que se debe actuar resguardando la acción legislativa" así como "fundamentar los pedidos de allanamiento en todas las causas" que afecten a un legislador.



A su turno, Anabel Fernández Sagasti del Frente para la Victoria sostuvo que "este oficio no tiene ni siquiera los requerimientos legales que establece el artículo 224 del Código Procesal Penal, que es tener los fundamentos por los que se entiende que hay pruebas en los domicilios que se quieren allanar".



"Estaríamos bajando el estándar republicano y quedaríamos a merced de cualquier causa espectacular como esta", advirtió la mendocina, visiblemente molesta con la situación, y agregó: "Acá no hay nada que ocultar, pero pedimos que a la legisladora se le respeten, como a cualquier ciudadano, sus garantías constitucionales".



En una extensa exposición, Fernández Sagasti vinculó la causa que lleva adelante Bonadio con una supuesta necesidad del Gobierno de "tapar el desastre económico" pero también, de forma elíptica, con el peronismo no kirchnerista y el Bloque Justicialista que preside Miguel Pichetto.



"Este mamarracho de causa tiene también intereses de un grupo de opositores funcionales al Gobierno de (el presidente Mauricio) Macri, que se han visto pegados como dadores de gobernabilidad a un Gobierno que en materia económica no pega una. Está en sus ideas proscribir a la persona que más votos tiene en la oposición", disparó la mendocina.



Además, Fernández Sagasti recordó que "Bonadio fue denunciado por la legisladora" Fernández de Kirchner y que por esa razón "él mismo debería haberse apartado de la causa".



A su turno, el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Marcelo Fuentes, advirtió: "El tema central no es lo que va a hacer Bonadio, sino si esta comisión entiende que lo que se ha presentado es suficiente para autorizar el allanamiento de cualquier legislador de esta casa. Es una línea delicada que si los legisladores están dispuestas a traspasar, implica una ausencia absoluta de reglas".



La idea de firmar un dictamen con condiciones para el juez surgió del oficialista Ernesto Martínez, luego de la defensa que llevó adelante el kirchnerismo, al solicitar a la presidencia de la comisión que "pida al juez todos los elementos que harán posible una votación cabal".



Es propuesta fue respaldada por los justicialistas Rodolfo Urtubey, que firmó el dictamen, y Mario Pais, quien no dejó su rúbrica estampada en el despacho de comisión porque quiere "esperar a que lleguen los fundamentos", según indicó en declaraciones a NA.



Las firmas o la falta de ellas por parte de los representantes del Bloque Justicialista en la comisión obedecen a las diferencias internas que se dieron en esa bancada frente al pedido de allanamiento enviado por el juez Bonadio, en la reunión que mantuvieron previamente, informaron fuentes de esa bancada a Noticias Argentinas.