Bordet instó a "trabajar fuertemente para generar empleo"

Lo hizo durante la visita que realizó este martes a Basavilbaso y Las Moscas para inaugurar obras de infraestructura educativa. En ese marco, el mandatario subrayó que en la provincia "redujimos el gasto político, congelamos la planta de personal para poder lograr el equilibrio fiscal, pero no produjimos ningún despido porque entendemos que detrás del trabajador está la familia y generar la expulsión de uno de ellos es que se ingrese a un circuito informal una familia más. Esto no puede permitirse y hay que trabajar fuertemente para la generación de empleo", resaltó el mandatario.



"En Entre Ríos estamos poniendo en orden las cuentas fiscales, preferimos cuidar las cuentas públicas; trabajamos con mucha responsabilidad en el manejo de los fondos públicos, instruyendo que todos los procesos licitatorios se realicen on line, que todas las empresas puedan ver los pliegos en el momento, que puedan hacer sus cotizaciones".



"Tenemos un cronograma de pago de obras y estamos al día con nuestros proveedores, lo cual nos permite exigirles también el cumplimiento en tiempo y forma. También habla de que en Entre Ríos por suerte hay muchos empresarios que, cuando hay reglas claras desde el gobierno, trabajan bien y apuestan a la calidad de obra, como en este caso y como en otras obras que estamos inaugurando en la provincia", agregó.



Nueva escuela en Basavilbaso

En Basavilbaso, el mandatario inauguró el nuevo edificio de la escuela de Educación Técnica Nº 79 José Benjamín Zubiaur, a la que asisten 180 alumnos y que demandó una inversión de 51 millones de pesos al gobierno provincial.



Al respecto, señaló que "quienes estamos en gestión tenemos la obligación de llevar adelante este tipo de obras. Créanme que a veces no es fácil porque cuando me tocó asumir había que iniciar la obra y realizar los primeros pagos. La verdad que era complicado porque estábamos en una muy mala situación financiera. Los sueldos se pagan los días 17 ó 20. Había que tomar la decisión de hacer la obra, o de pagar los sueldos", recordó.



Sostuvo que en aquel momento se pensó que "si se trabajaba con responsabilidad, cuidando los dineros públicos, administrando con transparencia y rindiendo cuentas a nuestros ciudadanos, la plata tenía que alcanzar para pagar los sueldos y para hacer la escuela. Por eso es gratificante estar hoy acá porque pudimos desembolsar 51 millones de pesos, y además pagar los sueldos entre los cinco primeros días hábiles. Esto da cuenta que cuando hay voluntad de hacer las cosas bien, se pueden realizar", remarcó.



A su turno, el intendente de Basavilbaso, Gustavo Heim, agradeció la visita del mandatario. "Nos muestra el acompañamiento de un gobierno y que las cosas se pueden hacer trabajando juntos, además de continuar los sueños a partir de la visión de los pioneros y los directivos. Hoy se tiene una obra magnífica para la localidad. Como hijos de Basavilbaso es enorme la alegría porque se ve una obra que empezó con otro gobierno y el gobernador Gustavo Bordet tuvo la decisión política de seguir esta obra, que no fue fácil", remarcó.



"Ahí es donde se ve el compromiso de los directivos y los ciudadanos de apalancar", manifestó tras destacar el acompañamiento de diversos legisladores. "Es donde uno ve que se pueden hacer las cosas trabajando juntos, más allá de las ideología", sostuvo y agregó que a eso "uno lo ve con el crecimiento continuo de esta escuela".



Por su parte, la directora de la escuela, Viviana Pérez, remarcó la importancia de contar con un nuevo edificio y el significado que tiene para la comunidad educativa y la ciudad. Además, valoró "el trabajo de tanta gente para cumplir este sueño de hace 30 años".



Otras actividades en Basavilbaso

En la oportunidad, Bordet mantuvo un diálogo con dirigentes de Agmer seccional Uruguay que se acercaron para entregarle un petitorio con demandas para el departamento.



Antes de finalizar, hizo entrega de aportes por 260.000 pesos en total a clubes, escuelas y entidades; y de mobiliario de cocina a escuelas del departamento Uruguay.



Estuvieron presentes en el acto, además, la ministra de Salud, Sonia Velázquez; y su par de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Luis Benedetto; el secretario general de la Gobernación, Edgardo Kueider; el senador René Bonato y los disputados provinciales Marcelo Bisogni, Silvio Valenzuela, José Antonio Artusi y Joaquín Lamadrid; la presidenta del Consejo General de la Educación, Marta Landó; intendentes de localidades vecinas, el viceintendente de Basavilbaso, Juan Carlos Fleiger, y concejales, entre otras autoridades.



Luego el mandatario visitó el hospital Sagrado Corazón de Jesús, donde hizo entrega de una ambulancia. Posteriormente, se dirigió al cuartel de Bomberos Voluntarios de la ciudad, donde entregó aportes, y destacó: "La tarea que realizan los bomberos es muy valorada; haremos lo que esté a nuestro alcance para obras edilicias o lo que se requiera".



Generar las condiciones de educación

En Las Moscas, el gobernador entregó aportes para la junta de gobierno. Luego, al inaugurar la escuela de Las Moscas, dijo que "es necesario generar las condiciones de educación para nuestros niños, para poder forjar un porvenir en la primera infancia y también en la secundaria, para poder formar alumnos que puedan desarrollar después sus actividades en la zona, realizarse constituyendo sus familias aquí sin tener que emigrar a algún núcleo urbano más grande para buscar un horizonte o una fuente de trabajo".



Luego afirmó que la tarea educativa, "tiene la tarea de formar hombres y mujeres de bien" y en ese sentido, destacó el trabajo que realizan "todos los docentes que lo hacen con mucho amor y compromiso". Por ello "por eso nuestra obligación como gobernantes es estar a la altura de las circunstancias", aseguró. "El conocimiento es lo que hace libre a las personas, el conocimiento es lo que nos permite decidir en la vida, es lo que nos permite tomar las mejores decisiones. Por eso es que una provincia con buena educación es una provincia con futuro", valoró.



Más adelante, indicó que la visita a la localidad, tiene que ver también con "reforzar un compromiso de trabajo" y convocó "a poner lo mejor de cada uno de nosotros para construir un futuro mejor para todos".



Por su parte, el presidente de la junta de Gobierno agradeció al gobernador por su visita y destacó la importancia que representa la obra para la comunidad, como así también las directoras de ambos niveles de la escuela.



Del acto participaron los intendentes de Concepción del Uruguay, José Lauritto; y de Colón, Mariano Rebord; junto al presidente de la junta de Gobierno, Sergio Heinse.



Detalles de las obras

El nuevo edificio de la escuela de Educación Técnica N° 79 José Benjamín Zubiaur se realizó con fondos provinciales y la inversión alcanza los 51.890.000 pesos. Al establecimiento asisten 180 alumnos.



La obra contempló un nuevo edificio de dos plantas construido lindante al existente. La planta baja tiene un total de 1.085 metros cuadrados, mientras que la planta alta alcanza una superficie cubierta de 497 metros cuadrados. Consta de seis aulas, taller de dibujo, medioteca y laboratorio. Además se incluye un Salón de Usos Múltiples, cocina, servicio, un área de gobierno, grupos sanitarios necesarios, así como baño y ascensor según las normas vigentes de accesibilidad.



En tanto, la refacción del hospital Sagrado Corazón de Jesús demandó una inversión provincial de 9.842.892 pesos. En una primera etapa se construyeron cinco habitaciones con baños para internación; una sala de espera acondicionada para ser utilizada como habitación de tránsito según la emergencia, una sala de enfermería con depósito y un lugar para guardar ropa. Además, se incorporó una habitación para la unidad de historias clínicas y estadísticas; un depósito general y una sala de descanso para el personal de guardia.



En Las Moscas el gobernador inauguró la obra de ampliación, remodelación y refacción de la escuela Primaria N° 25 General José de San Martín a la que asisten 50 alumnos. La inversión asciende a 6.200.000 pesos y los trabajos incluyeron construcción de un SUM, una cocina, dos aulas, un laboratorio, un núcleo sanitario y la reparación del área de gobierno.