Asumieron las autoridades de la CTA Paraná

Con un acto realizado en la mañana de este martes en la sede de AJER, asumieron las nuevas autoridades de la CTA Parana. A partir de la firma del acta, Silvina Calveyra y Carlos Levines quedan al frente de la entidad local de la Central de Trabajadores Argentinos; mientras que Ricardo Sánchez, pasa a la conducción provincial del sindicato.



"Es un hecho muy importante. El mes pasado tuvimos las elecciones y de alguna manera, hemos renovado muchos compañeros que vienen de distintos sectores para tener una impronta diferente, en una situación económica que afecta a los trabajadores, fundamentalmente con los ajustes, con los despidos y acompañando la lucha que están llevando a cabo diversas organizaciones sociales y sindicales", dijo Sánchez en diálogo con Elonce TV.



En tal sentido, mencionó que "es una etapa muy difícil para el movimiento obrero y también para los trabajadores en general, los jubilados, los desocupados, es por eso que queremos una CTA activa y al frente de todas estas luchas. La verdadera CTA tiene que estar como instrumento de esos sectores que no están representados por otros sindicatos ya conformados".



Consultado sobre las elecciones que este miércoles tendrán lugar para elegir autoridades en la CTA Autónoma, Sánchez afirmó que "no vamos a confrontar con compañeros que hemos caminado juntos muchísimo tiempo. Ellos tendrán su mirada, después seguramente esto se irá a solucionar en un congreso, en el Ministerio de Trabajo, pero seguramente nos vamos a encontrar y lo estamos haciendo en la calle, en reuniones. La disputa no está ahí; la confrontación está con un modelo económico que ha destruido fuentes laborales, que ha disminuido el salario de los trabajadores y jubilados; y que también está afectando la educación pública y las universidades nacionales que hoy están en lucha". Elonce.com