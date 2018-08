Caso Ciccone: Boudou fue condenado a 5 años y 10 meses y queda detenido

El Tribunal Oral Federal 4 condenó a Amado Boudou a 5 años y 10 meses de prisión por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, cometido en la compra de la empresa Ciccone ?la calcográfica más importante del país? por parte de The Old Fund, una empresa pantalla del ex vicepresidente y que tenía como cara visible a Alejandro Vandenbroele, el arrepentido del caso.Además, le impuso a Boudou una multa de 90 mil pesos e "inhabilitación perpetua" para ocupar cargos públicos.El tribunal también condenó a José María Núñez Carmona, amigo y socio de Boudou, a cinco años y seis meses de prisión; a Nicolás Ciccone, exdueño de la imprenta Ciccone, a cuatro años y seis meses.Alejandro Vandenbroele, amigo de Núñez Carmona y considerado testaferro de Boudou para quedarse con la imprenta, fue condenado a dos años en prisión en suspenso. Considerado "partícipe necesario", su prisión no será de cumplimiento efectivo y deberá realizar tareas comunitarias.El juez Ariel Lijo interpretó que Boudou se interesó para que se levantara la quiebra de la imprenta y para quedarse con el 70% de sus acciones, como coima, por lograr salvarla.La fiscalía había pedido una pena de cinco años y seis meses para Boudou, al igual que la Oficina Anticorrupción. La Unidad de Información Financiera (UIF) había solicitado seis años y la detención.Más temprano, Boudou hizo uso de las últimas palabras. "Hay un relato construido en este juicio, muchas cosas se desbarataron", afirmó, y recalcó: "Jamás negocié por mí o terceras personas el 70 por ciento del paquete accionario de Ciccone".Luego, sostuvo que las acusaciones por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública no tienen ningún sustento."Los políticos que reciben transformar la libertad son perseguidos, primero por los medios y luego por la administración de Justicia", agregó Boudou, quien dijo que en este proceso se está "tomando revancha" en su contra por cambiar la política de las AFJP durante su gestión."Quiero dejar este testimonio para todos los jubilados, para los niños, para todas y todos. La única verdad es la realidad", cerró Boudou.Rafael Resnnick Brenner, ex jefe de asesores de la AFIP, y Guido Forcieri, ex funcionario del Ministerio de Economía, también fueron condenados a 3 años y 2 años y medio en suspenso, respectivamente.Los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñiguez, que estuvieron al frente del proceso, rechazaron en su sentencia una serie de recursos presentados por la defensa del ex vicepresidente, entre ellos para la suspensión del veredicto.Los jueces encontraron a Boudou "autor penalmente responsable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública" y lo condenaron a la pena de 5 años y 10 meses, inhabilitación especial perpetua y una multa de 90 mil pesos.La prisión será efectiva de manera inmediata, al igual que para su amigo, José María Núñez Carmona (condenado a 5 años y medio), y del empresario Nicolás Ciccone, antiguo dueño de la empresa, (4 años y medio), en este último caso que cumplirá de manera domiciliaria.