Jubilaciones nacionales y Asignación Universal por Hijo subirán 6,68%

Los jubilados, pensionados, beneficiarios de asignaciones familiares y AUH y demás prestaciones de la Seguridad Social, más de 17 millones de personas, recibirán a partir de septiembre un aumento del 6,68%, de acuerdo a la Resolución N° 10 publicada este martes en el Boletín Oficial. El haber mínimo actualmente de $ 8.096,30 pasará a $ 8.637,10.Con este aumento, el tercero en el año en base a la nueva fórmula de movilidad, las prestaciones de la Seguridad Social acumularán en septiembre un incremento del 19,2 % con relación a diciembre de 2017.La fórmula de movilidad es una suma que contempla el 70% de la variación trimestral registrada por el índice de precios del INDEC y el 30% de la evolución en igual período del Ripte salarios formales).En 2016, con un inflación del 41%, las jubilaciones aumentaron el 31,68%. Una pérdida de casi 10 puntos. En 2017, las prestaciones subieron el 28%, con una inflación del 24,8%, una recuperación de 3,2 puntos. Así, en esos dos años, la inflación acumulada fue del 76% y la movilidad del 68,5%. Una pérdida de 7,5 puntos. Y ahora se agrega otra caída no menor a 5 puntos, publica Clarín.Para compensar en forma mínima esta diferencia, en marzo el 65% de los alcanzados por la movilidad cobraron "por única vez" un bono de $ 375 o $ 750, según los casos y de $ 400 los que perciben la AUH. No lo cobraron los padres de los hijos con empleo formal ni los jubilados y pensionados con haberes superiores a $ 9.460.La movilidad comprende a 7 millones de jubilados y pensionados, 1,5 millón de Pensiones No Contributivas (PNC) y Pensiones Universales para el Adulto Mayor (PUAM), 4 millones de AUH y más de 5 millones de asignaciones familiares.