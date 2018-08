Organizaciones sociales se movilizarán en Paraná por pan y trabajo

Las organizaciones sociales Barrios de Pie, la CTEP y la Corriente Clasista y Combativa marcharán hoy desde Plaza de 1° Mayo a Casa de Gobierno para reclamar un cambio del rumbo económico y rechazar el acuerdo con el FMI. La marcha se replicará en Paraná. Así lo hizo saber el dirigente popular, Julián Jarupkin, quien habló de la emergencia alimentaria y aseguró que "uno de cada tres chicos está comiendo en comedores comunitarios en la Argentina".



La fecha coincide con la celebración religiosa donde miles de fieles piden a San Cayetano por pan y trabajo. Es el tercer año que las organizaciones sociales marcharán unidas por esas consignas y, en esta oportunidad, también presentarán proyectos y petitorios a las autoridades municipales y provinciales y el anteproyecto de ley de urbanización de barrios populares.



"Los proyectos apuntan a mejorar la calidad de vida de los sectores más humildes y vulnerados, a los que no les llegan la cobertura de necesidades básicas", precisó a APF el dirigente de Barrios de Pie, Julián Jarupkin.



La concentración será a las 9.30 en plaza de Mayo y en el recorrido se sumarán las columnas de la CCC, que llegarán del interior, para culminar en Casa de Gobierno.



Este año, una de las consignas que toma más fuerza es el pedido para que "se cambie el rumbo económico del gobierno, ya que con la venida del FMI como una especie de co-gobierno económico, la escalada del dólar y el mercado financiero que es especulativo, no productivo como buscamos nosotros, se tiende a separar más los que menos tienen de los que más tienen, que es menos del 10 por ciento del país", precisó el dirigente popular.



Las organizaciones pedirán un cambio de rumbo económico para "empezar a producir puestos de trabajo, industria interna, fabricación de hogares, beneficios que hagan al buen vivir de los barrios, como cloacas, servicios eléctricos". A eso se suma la emergencia alimentaria, teniendo en cuenta que "uno de cada tres chicos están comiendo en comedores comunitarios en la Argentina, es escalofriante", sostuvo.





Jarupkin adelantó que en el caso de Barrios de Pie se comenzará a trabajar en un censo en los comedores a su cargo ?que después buscarán ampliar a otras organizaciones- para tener "números concretos de Paraná y Entre Ríos" y poder adaptar la emergencia alimentaria a las necesidades locales.





Si bien la organización comenzó hace poco su trabajo en la provincia, el dirigente reconoció que "en pocos meses pasamos de cuatro comedores a diez, y más allá de que la Municipalidad en su momento dijo que no había aumentado la demanda, nosotros vemos el incremento tanto de la gente que asiste a los comedores como de las que nos está llegando para crear nuevas copas de leche y comedores".





Por eso "buscamos debatir y discutir esto con el gobierno de turno para que demos una solución concreta a las necesidades", agregó.